Dlaczego procesory Intel Core Ultra 200 oferują słabszą wydajność w grach? Producent zabrał głos w tej sprawie, wyjaśniając przyczyny niezadowalających wyników w gamingu. Okazało się, że kluczowe znaczenie miały inne priorytety.

Procesory Intel Core Ultra 200 to bez wątpienia jedno z największych rozczarowań tego roku. Mieliśmy okazję przetestować model Core Ultra 5 265K, a wkrótce opublikujemy testy kolejnych układów. Jednostki te oferują bardzo dobrą wydajność w zastosowaniach procesorowych, jednak ich osiągi w grach pozostawiają sporo do życzenia. W niektórych tytułach wydajność jest porównywalna z modelami poprzednich generacji, co może rozczarować graczy oczekujących większego skoku wydajności.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

109 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 127

106 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 126

109 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 125

105 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 111

90 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 110

88 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Z tego powodu procesory zostały chłodno przyjęte przez media, co na pewno odbiło się na zainteresowaniu ze strony użytkowników (nie pomagają też problemy procesorów Intel Core Ultra 200 w grze Fortnite).

Tak miało być, bo chodzi o coś więcej

Firma Intel zorganizowała konferencję dla dziennikarzy z Korei Południowej, gdzie podsumowała premierę mobilnych procesorów Core Ultra 200V (Lunar Lake) i desktopowych Core Ultra 200S (Arrow Lake). Dziennikarze mogli zapoznać się ze sprzętem, ale przy okazji mieli okazję zadać pytania przedstawicielom producenta.

Dziennikarze z koreańskiego serwisu QuasarZone zapytali producenta m.in. o słabą wydajność procesorów Core Ultra 200 (Arrow Lake) w niektórych grach. Pełną relację znajdziecie na tej stronie.

Pytanie: W przypadku procesorów Arrow Lake, w niektórych grach wydajność jest gorsza niż w poprzednich generacjach. Czy jest to kwestia optymalizacji, czy istnieją inne przyczyny?

Odpowiedź: Tak, faktycznie architektura Arrow Lake to projekt, który rozpoczęliśmy już 3-5 lat temu. Tym razem skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na doskonałej efektywności energetycznej. Kluczowym celem było zapewnienie wysokiej wydajności w grach przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej efektywności energetycznej. Arrow Lake to architektura, w której szczególną wagę przywiązano do efektywności energetycznej nie tylko w grach, ale także w każdej dziedzinie jej zastosowania. Warto spojrzeć na to w kontekście globalnych trendów, takich jak zrównoważony rozwój.

AI staje się coraz ważniejsze, a jednocześnie pojawiają się nowe normy i wymagania dotyczące efektywności energetycznej, jak choćby standardy Energy Star, które są regularnie wzmacniane. Z tego względu osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej stało się priorytetem zarówno w przypadku laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. Uważamy, że trend ten będzie się utrzymywał także w przyszłości.

Efektywność energetyczna i optymalizacja poboru mocy, zdaniem producenta, stają się coraz ważniejszymi aspektami. Z tego powodu procesory Arrow Lake zaprojektowano przede wszystkim z myślą o zwiększeniu efektywności energetycznej, podczas gdy wydajność w grach zeszła na dalszy plan. Co więcej, producent przewiduje, że trend ten będzie się utrzymywał również w przyszłości.

Konkurencja jakoś potrafi

Argumentacja wydaje się dość zaskakująca. Dotychczas Intel kładł duży nacisk na maksymalizację wydajności, forsując parametry procesorów, często bez względu na zużycie energii. Teraz jednak postawił na efektywność energetyczną.

Nie zawsze jednak jedno musi wykluczać drugie, co udowodniła konkurencja, firma AMD. Procesory z serii Ryzen 7000X3D (jak np. Ryzen 7 7800X3D) oferują wysoką wydajność w grach, a jednocześnie charakteryzują się bardzo dobrą efektywnością energetyczną. Niedługo na rynku pojawią się ich następcy - modele Ryzen 9000X3D. Kluczowa jest tu jednak odpowiednia technologia, jak np. pamięć 3D V-Cache. Intel, póki nie opracuje podobnego rozwiązania, będzie musiał wybierać między jednym a drugim.