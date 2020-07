Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 4000G, które mają szansę namieszać na rynku gotowych komputerów. Okazuje się, że nowe jednostki nie tylko oferują świetną wydajność, ale też cechują się dobrym potencjałem na podkręcanie.

Nowa seria procesorów AMD Ryzen 4000G

Modele Ryzen 4000G łączą rdzenie Zen 2 i grafikę z generacji Vega – konfiguracja sprawdzi się w niedrogich komputerach do domu (Ryzen 4000G) lub biura (modele Ryzen Pro 4000G). Pierwsze wyniki wydajności wskazują na znaczną przewagę względem poprzedniej serii Ryzen 3000G i konkurencyjnej serii Core 9000.

Nowe układy będą dostępne dla producentów gotowych zestawów komputerowych. Niektórzy jednak już teraz mają dostęp do jednostek i sprawdzili ich potencjał na podkręcanie.

AMD Ryzen 7 4700G – podkręcanie w domowych warunkach

Jeden z chińskich entuzjastów pochwalił się możliwościami topowego przedstawiciela konsumenckich jednostek – 8-rdzeniowy/16-wątkowy model AMD Ryzen 7 4700G udało się podkręcić z 3600 MHz do 4964 MHz (38% przyrostu). W przypadku modeli Ryzen 3000 o takim wyniku w domowych warunkach raczej można zapomnieć.

Warto jednak zauważyć, że procesor korzystał z dosyć nietypowego chłodzenia – overclocker wykorzystał zestaw AiO, ale chłodnicę włożył do lodu (takie rozwiązanie pozwoliło poprawić efektywność odprowadzania ciepła).

Podkręcanie Ryzen 7 PRO 4750G z użyciem ciekłego azotu

Jeszcze lepszy wynik osiągnął tajwański overclocker TSAIK, który wykorzystał ekstremalną metodę chłodzenia – mowa oczywiście o chłodzeniu ciekłym azotem, który sprawdza się przy biciu rekordów wydajności.

Model AMD Ryzen 7 PRO 4750G udało się przyspieszyć z 3600 MHz do 5812 MHz (61% przyrostu). Warto jednak zauważyć, że do uzyskania tak dobrego wyniku konieczne było wyłączenia technologii SMT, więc układ miał do dyspozycji tylko połowę wątków (8 rdzeni/8 wątków zamiast 8 rdzeni i 16 wątków).

Wygląda więc na to, że nowe układy mają szansę powalczyć wydajnością i potencjałem na podkręcanie. Szkoda, że nie można ich kupić w sklepach (początkowo mają one być dostępne dla producentó OEM i SI).

Źródło: Facebook @ ITCooker, HWBot

Zobacz więcej o procesorach: