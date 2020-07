Co można zrobić na potężnym serwerze z kilkudziesięcioma topowymi procesorami Intel Xeon? Zastosowań dla takiego sprzętu jest multum, ale chyba nikt nie wpadł na pomysł, aby odpalić na nim grę DOOM w menedżerze zadań… aż do tej pory.

Jakiś czas temu pisaliśmy o ciekawym projekcie YouTubera Max Holt, który wykorzystał serwer z 32 procesorami Intel Xeon Platinum 8180 (łącznie oferują one 896 rdzeni/1792 wątki) do wyświetlenia japońskiego anime i czołówki z Pokémonów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że za ekran posłużył... wykres obciążenia wątków procesora.

Teraz przyszła pora na projekt, na który czekaliśmy chyba wszyscy. Zgadza się, chodzi o odpalenie gry DOOM!

DOOM wyświetlony w menedżerze zadań

Max Holt wykorzystał mechanizm, który analizuje animację gry, zmienia ją na czarno-białą, a następnie przeskalowuje do rozdzielczości 56 x 32 piksele – każdy z wątków procesorów reprezentował tutaj jeden piksel animacji.

Trzeba przyznać, że efekt robi wrażenie! Niektórym pewnie od razu przychodzą do głowy stare wspomnienia z tego tytułu.

Serwer z 32 procesorami Intel Xeon to chyba najbardziej złożona maszyna, na której udało się odpalić grę DOOM. A trzeba przyznać, że nie jest to zbyt wymagający tytuł - wcześniej udało się pograć na aparacie fotograficznym, klawiszu z klawiatury, a nawet drukarce.

