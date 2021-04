program partnerski bitrix24

Co to jest Bitrix24? Kto może zostać Partnerem, dlaczego warto i jakie są korzyści Programu Partnerskiego Bitrix24. W tym artykule wszystko o tej ciekawej propozycji dla firm.

Wydarzenia ostatniego roku bez wątpienia zmieniły naszą rzeczywistość oraz sposób, w jaki postrzegamy świat. Widzimy to nie tylko w życiu codziennym, ale również zawodowym. Pandemia koronawirusa wymusiła na przedsiębiorcach oraz pracownikach zmianę swoich przyzwyczajeń, nawyków oraz sposobu prowadzenia biznesu. Coraz większą popularnością cieszą się programy pozwalające organizować pracę w tych dla nas wszystkich nowych, ale niewątpliwie ciekawych czasach. Jednym z takich programów jest Bitrix24.

Gdy słyszysz hasło „Bitrix24”, z pewnością pierwsza myśl, która przychodzi Ci do głowy, to system CRM. I oczywiście się nie mylisz. Jednak Bitrix24 oferuje znacznie więcej. To oprogramowanie dla biznesu, wspierające użytkowników w efektywnym wykonywaniu zadań, współpracy i sprzedaży. Z programu korzysta już ponad 8 000 000 użytkowników na całym świecie. Bitrix24 oferuje ponad 35 narzędzi biznesowych, które skupione są wokół 5 głównych modułów:

Firma – stwórz wirtualne biuro dla swojej firmy, w którym będziesz mógł komunikować się ze współpracownikami;

Zadania i Projekty - zarządzaj projektami za pomocą narzędzia do organizacji pracy w Bitrix24;

System CRM – korzystaj z cyfrowego pakietu narzędzi do sprzedaży online, wyposażonego w funkcje zarządzania relacjami z klientami, obsługi klienta i automatyzacji marketingu;

Centrum Kontaktowe – zestaw narzędzi, których potrzebujesz do szybkiej i skutecznej komunikacji z klientami;

Strony i sklepy internetowe – twórz w kreatorze stron internetowych piękne witryny i sklepy internetowe.

Co ważne oprogramowanie dostępne jest w dwóch wersjach: w Chmurze i On-Premise.

Jeśli zaciekawiły Cię możliwości, jakie proponuje Bitrix24, możesz go wypróbować za darmo już dziś. Wystarczy, że zarejestrujesz się za pomocą tego linku.

Ale zaraz – w jaki sposób możesz rozszerzyć zakres swoich usług? Otóż Bitrix24 to nie tylko wyjątkowy produkt, ale również korzystny i przejrzysty Program Partnerski. Zastanówmy się więc nad tym, kto może zostać Partnerem Bitrix24, dlaczego warto i kiedy można to zrobić?

Kto może zostać Partnerem Bitrix24?

Bitrix24 oferuje swoim Partnerom możliwość współpracy w ramach międzynarodowej społeczności. Warto rozważyć taki rodzaj działalności, który daje nie tylko możliwość powiększenia swojego portfolio o ciekawy i kompleksowy produkt, ale również współpracy z firmami z różnych zakątków świata.

Jeśli Twoja firma działa w szeroko rozumianej branży IT lub zajmuje się konsultacjami biznesowymi albo Ty sam jesteś trenerem biznesu lub prowadzisz agencję marketingową, to świetnie odnajdziesz się w Programie Partnerskim Bitrix24. Być może chciałbyś poszerzyć zakres swoich usług lub rozpocząć zupełnie coś nowego? Planujesz otworzyć startup? Również sprawdź, czym jest ten Program oraz jego zasady. Program Partnerski Bitrix24 stworzony jest w zasadzie dla każdego biznesu bez względu na jego wielkość. Najważniejsze są Twoje chęci oraz zapał do rozwoju w ramach Programu.

Dlaczego powinieneś zostać Partnerem Bitrix24?

Oczywiście nie ma żadnego przymusu, jednak warto rozważyć korzyści płynące z udziału w takim projekcie. A jest ich naprawdę wiele:

Udział w Programie Partnerskim Bitrix24 jest całkowicie bezpłatny, a zasady są proste i zrozumiałe. Przystępując do Programu, nie musisz uiszczać żadnych opłat członkowskich czy instalacyjnych. Uczestnicząc w Programie, będziesz mógł oferować swoim klientom kompleksowe oprogramowanie, które pomaga w radzeniu sobie z wieloma wyzwaniami dnia dzisiejszego, jak np. organizacja pracy zdalnej, czy współpraca z klientem na odległość. Narzędzia do komunikacji wewnętrznej, zarządzania projektami, system CRM, narzędzia HR, zautomatyzowany workflow to tylko niektóre z nich. Zysk Partnera w przypadku sprzedaży produktów Bitrix24 może wynieść nawet do 50%. Oprócz tego, Partnerzy mogą oferować swoim klientom usługi dodatkowe, takie jak instalacja, dostosowanie produktu do potrzeb klienta, automatyzacja procesów, szkolenia, a nawet tworzenia specjalnych aplikacji, które również mogą być źródłem dodatkowego przychodu. Korzyści dla każdego statusu w Programie Partnerskim są uczciwe i niezmienne, np. Partnerzy Bitrix24 w zależności od swojego statusu mogą uzyskać bezpłatną subskrypcję/licencję Bitrix24, którą mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy lub w celu prezentacji produktu potencjalnym klientom. Jedną z najważniejszych kwestii jest również wsparcie, które oferuje Bitrix24 swoim Partnerom. Oprócz bezpłatnej subskrypcji, Partnerzy mogą korzystać ze szkoleń, mają dostęp do dokumentacji oraz otrzymują wsparcie promocyjne. Wszystko po to, aby mogli jak najefektywniej świadczyć swoje usługi.

Jak sam widzisz, lista jest długa, a nie zawiera ona jeszcze wszystkich korzyści, które dostępne są w ramach Programu. Jeśli jesteś zainteresowany, przejdź na stronę Programu Partnerskiego Bitrix24, aby dowiedzieć się więcej.

Kiedy możesz zostać Partnerem Bitrix24?

I ostatnie nasze pytanie – kiedy można zostać Partnerem? Jeśli spełniasz wymienione powyżej warunki, chcesz rozwijać się w ramach Programu oraz uzyskać pakiet korzyści, nie zwlekaj i złóż wniosek już dziś. Możesz to zrobić za pomocą formularza na tej stronie.

Czy warto uczestniczyć w Programie Partnerskim Bitrix24? Bez wątpienia warto.

Po pierwsze, ze względu na oprogramowanie, które jest kompleksowym rozwiązaniem cieszącym się popularnością i zaufaniem na wielu rynkach. Warto rozważyć możliwość dodania takiego produktu do swojej oferty.

Po drugie, ze względu na korzyści wynikające z udziału w Programie mające bezpośrednie przełożenie na działalność Partnera oraz na wymierne zyski.

Po trzecie, ze względu na możliwość uczestniczenia w projekcie o międzynarodowym charakterze.

Przekonaj się o tym sam i przenieś swoją firmę na zupełnie nowy poziom. Wyślij zgłoszenie do Programu Partnerskiego już dziś.

