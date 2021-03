Fly On The Cloud będący partnerem Google Cloud w Europie, startuje właśnie z kolejnym programem wspierającym startupy. Projekt jest przeznaczony dla przedsiębiorstw korzystających już z Google Cloud Platform, ale także dla tych, korzystających z innych infrastruktur.

Wsparcie startupu od Fly On The Cloud

Obecny program wsparcia przedsiębiorstw jest kolejną edycją projektu realizowanego przez Fly On The Cloud. Udział może wziąć każdy - zarówno firmy obecnie wykorzystujące chmurę Google w swojej działalności, ale też ci, którzy dopiero planują projekt lub używają konkurencyjnej infrastruktury.

Szczegółowe informacje odnośnie programu oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie Fly On The Cloud. Zapisy są ograniczone czasowo do 30 kwietnia 2021 roku.

Co oferuje Google Cloud Platform? Google w usłudze Cloud Platform oferuje szereg możliwości wspierających rozwój firmy. Jest to między innymi: udostępnienie maszyn wirtualnych z możliwością dowolnej ich konfiguracji (instalacja GPU/TPU do prowadzenia ML/AI);

z możliwością dowolnej ich konfiguracji (instalacja GPU/TPU do prowadzenia ML/AI); świetnie rozwinięta platforma KaaS przeznaczona do zarządzania klastrami Kubernetes;

przeznaczona do zarządzania klastrami Kubernetes; bezserwerowe usługi deweloperskie do wprowadzania natychmiastowych zmian (App Engine, Cloud Run, Cloud Functions);

do wprowadzania natychmiastowych zmian (App Engine, Cloud Run, Cloud Functions); usługi do analityki BigData z wykorzystaniem ML/AI ;

z wykorzystaniem ; Firebase przeznaczone do rozwoju oraz testowania aplikacji mobilnych.

Dla firm korzystających z Google Cloud Platform przygotowano vouchery o wartości 5.000 USD. Podstawą do ich wydania jest spełnienie kilku warunków przez startup:

firma nie była nigdy wcześniej uczestnikiem programu Google Cloud for Startups;

uczestnikiem programu Google Cloud for Startups; ma funkcjonującą stronę internetową oraz skrzynkę pocztową we własnej domenie ;

oraz skrzynkę pocztową ; nie jest instytucją edukacyjną lub rządową , organizacją non-profit , firmą konsultingową , software house’m lub agencją tworzącą aplikacje webowe/mobilne , przedsiębiorstwem związanym z wydobywaniem kryptowalut lub osobistym blogiem ;

lub , , , lub , przedsiębiorstwem związanym z lub ; planuje długotrwałą współpracę z Google Cloud w kontekście rozwoju biznesu.

Z kolei przedsiębiorstwa, które nie korzystają z usług Google dla startupów, planują powstanie produktu lub działający produkt znajduje się we wczesnej fazie rozwoju na infrastrukturze inna, niż Google mogą otrzymać wsparcie finansowe na przeprowadzenie migracji lub przeprowadzenie Proof of Concept wynoszące 5-10% ogólnych kosztów, a także dofinansowanie do wykorzystania usług Google Cloud Platform do 50.000 USD w skali roku. Firma ubiegająca o takie wsparcie musi spełnić 3 warunki:

posiada produkt we wczesnej fazie rozwoju lub dopiero rozwija pomysł;

lub dopiero rozwija pomysł; planuje korzystać z usług Google Cloud Platform celem rozwoju produktu przez minimum 3 lata ;

; koszty utrzymania infrastruktury w ujęciu rocznym wynoszą lub będą wynosić 60.000 USD.

Voucher na usługi Google Cloud Platform

Firmy, które z jakiegoś powodu nie zakwalifikowały się do programu wsparcia startupów otrzymają voucher w wysokości 500 USD do wykorzystania w Google Cloud Platform, pod warunkiem nawiązania współpracy z Fly On The Cloud. Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia od certyfikowanych inżynierów i architektów Google Cloud.

Źródło: google.flyonthecloud.com

