Pomoc czy zabranie pracy? 90% programistów korzysta z AI

Według badania Google DORA aż 90 proc. pracowników branży technologicznej używa AI w codziennej pracy. Wyniki pokazują rosnącą rolę sztucznej inteligencji w IT.

Nowy raport Google DORA ujawnia, że aż 90 proc. specjalistów IT na świecie korzysta z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. To wzrost o 14 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Badanie objęło 5 tys. pracowników technologicznych z różnych krajów.

AI zmienia rynek pracy w IT

Wzrost popularności AI w branży IT budzi zarówno nadzieje, jak i obawy. Część ekspertów, jak Dario Amodei z Anthropic, ostrzega przed możliwym wzrostem bezrobocia. Inni uspokajają, że AI raczej wspiera, niż zastępuje programistów.

Google, podobnie jak Microsoft czy OpenAI, rozwija własne narzędzia AI do wspomagania programowania. Firma oferuje rozwiązania od darmowych po płatne, które pomagają generować kod i automatyzować zadania. Na rynku pojawia się coraz więcej startupów, które konkurują w tej dziedzinie.

Ryan J. Salva z Google podkreśla, że AI jest już obecna w niemal każdym aspekcie pracy inżynierów. - Jeśli jesteś inżynierem w Google, nie da się uniknąć korzystania z AI na co dzień - powiedział w rozmowie z CNN (przetłumaczone z angielskiego).

Zaufanie do AI i wpływ na jakość kodu

Nie wszyscy programiści są jednak przekonani do jakości kodu generowanego przez AI. 46 proc. badanych deklaruje umiarkowane zaufanie do tych rozwiązań, a tylko 20 proc. ufa im w pełni. 31 proc. zauważa niewielką poprawę jakości kodu, a 30 proc. nie widzi żadnej różnicy.

Sytuacja na rynku pracy dla początkujących programistów jest coraz trudniejsza. Według danych The New York Fed, bezrobocie wśród absolwentów informatyki jest wyższe niż wśród osób po historii sztuki czy anglistyce. Liczba ofert pracy dla programistów spadła o 71 proc. od lutego 2022 r. do sierpnia 2025 r.

Salva uważa, że AI nie zastąpi całkowicie ludzi w programowaniu, ale usprawni powtarzalne zadania. Zwraca też uwagę, że popularność AI wynika częściowo z mody na nowe technologie. - Branża IT to trochę jak świat mody. Wszyscy chcą wypróbować najnowsze rozwiązania.