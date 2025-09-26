Pobił rekord gier na Steamie. Wydał na nie majątek

Użytkownik SonixLegend z Chin jako pierwszy zebrał ponad 40 tys. gier na Steam. Jego cyfrowa kolekcja, wyceniana na 640 tys. dol., powstawała przez 15 lat.

SonixLegend, gracz z Chin, został pierwszą osobą na świecie, która zgromadziła ponad 40 tys. gier w swojej bibliotece Steam. Według danych SteamDB liczba ta stale rośnie. To efekt, jak ocenia Tom's Hardware, systematycznego budowania kolekcji.

Rekordowa kolekcja gier na Steam

Zgromadzenie tak ogromnej liczby gier wymagało nie tylko czasu, ale i wytrwałości. Szacuje się, że gdyby SonixLegend dodawał każdą grę w minutę, zajęłoby mu to cały miesiąc bez przerwy. Przy ośmiogodzinnym dniu pracy, proces ten trwałby aż trzy miesiące.

Jeśli chodzi o samą rozgrywkę w tę ogromną kolekcję, Polygon szacuje, że SonixLegend potrzebowałby „siedmiu lat nieprzerwanej gry”, aby ją w pełni wykorzystać. Ponownie, przy bardziej „rozsądnych” ośmiu godzinach dziennie, czas ten musiałby się wydłużyć trzykrotnie. Fakt, że SonixLegend jest jednak „normalnym” graczem (a nie botem ani niczym podobnym), potwierdzają statystyki, które pokazują, że niektóre gry z ich kolekcji są dla nich prawdziwym zainteresowaniem. W Alien Swarm (wydany w 2010 roku) grano już ponad 550 godzin. Co więcej, 35 innych tytułów ukończono „perfekcyjnie”.

Ile kosztuje największa biblioteka Steam?

Według SteamDB wartość tej cyfrowej kolekcji to niemal 640 tys. dol. Jednak SonixLegend, korzystając z promocji, wydał na nią ok. 248,8 tys. dol. Dodatkowo, jak podaje Polygon, na jego koncie znajduje się technicznie ponad 97 tys. tytułów, choć nie wszystkie są oficjalnie liczone przez Valve.

Warto podkreślić, że SonixLegend nie jest jedynym graczem z imponującą biblioteką. Na drugim miejscu plasuje się Ian Brandon Anderson z 39 502 grami, a trzecie miejsce zajmuje ikun z 36 660 tytułami. Aby znaleźć się w pierwszej setce, trzeba mieć co najmniej 19 tys. gier.

Dla porównania, przeciętny użytkownik Steam posiada kilkadziesiąt lub kilkaset gier.