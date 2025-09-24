NVIDIA inwestuje w ElevenLabs. Polsko-brytyjski startup doceniony przez giganta

NVIDIA inwestuje w polsko-brytyjski startup ElevenLabs, specjalizujący się w syntezie mowy opartej na AI. To krok wzmacniający współpracę technologiczną USA i Wielkiej Brytanii. Szef NVIDII, Jensen Huang, przyznał, że sam korzysta z rozwiązań firmy.

W ostatnich dniach NVIDIA ogłosiła serię dużych inwestycji. Gigant technologiczny potwierdził współpracę z Intelem i OpenAI. To jednak nie wszystko – firma zainwestowała także w ElevenLabs, polsko-brytyjski startup, który w krótkim czasie wyrósł na jednego z globalnych liderów syntezy mowy opartej na sztucznej inteligencji.

NVIDIA inwestuje w polsko-brytyjski startup ElevenLabs

O pozyskaniu wsparcia poinformował współzałożyciel firmy, Mateusz Staniszewski. W swoim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że współpraca z NVIDIĄ oraz jej szefem Jensenem Huangiem to ważny krok w budowaniu transatlantyckiego ekosystemu AI i szansa na zwiększenie amerykańskich inwestycji w sektor technologiczny w Wielkiej Brytanii.

Jensen Huang, prezes NVIDII nie tylko wsparł startup, ale także przyznał, że sam korzysta z jego technologii. – Ilekroć mój głos jest wykorzystywany przy użyciu sztucznej inteligencji, używam platformy ElevenLabs. Naprawdę doceniam wasze rozwiązania – powiedział podczas spotkania ze Staniszewskim.

Inwestycja NVIDII to nie tylko zastrzyk finansowy, lecz także wyraźny sygnał, że technologia rozwijana w Polsce i Wielkiej Brytanii staje się jednym z kluczowych elementów globalnej rewolucji AI.

Jak działa ElevenLabs?

ElevenLabs rozwija zaawansowane modele audio AI, które potrafią generować realistyczną mowę, głosy i efekty dźwiękowe w 32 językach. Technologia łączy elementy głębokiego uczenia z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), analizując niuanse brzmienia i intonacji, by odtworzyć naturalny głos z zachowaniem emocji i dynamiki.

Firma podchodzi do syntezy mowy kompleksowo – jej zespół badawczy opracowuje nowe modele generatywne, a zespół produktowy dostosowuje je do różnych zastosowań:

nagrywania audiobooków i artykułów,

animowania postaci w grach,

wspierania preprodukcji filmowej,

lokalizowania treści multimedialnych,

tworzenia dynamicznych reklam audio,

wspomagania osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez przywracanie głosu tym, którzy go utracili.

W praktyce oznacza to, że użytkownik może wgrać tekst lub próbkę głosu, a system ElevenLabs przetworzy je na naturalnie brzmiącą mowę. Modele firmy są w stanie naśladować konkretne barwy głosu, dostosować tempo czy emocjonalny ton wypowiedzi, co pozwala tworzyć spersonalizowane i wiarygodne nagrania audio.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialny rozwój

Startup podkreśla, że zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z rozwojem technologii głosowych. Dlatego wdraża mechanizmy kontroli, które mają ograniczać ryzyko nadużyć i zapewniać odpowiedzialne wykorzystanie narzędzi. Celem ElevenLabs jest, by głosy AI były nie tylko realistyczne, ale też bezpieczne i etyczne.