Ciekawostki

NVIDIA inwestuje w ElevenLabs. Polsko-brytyjski startup doceniony przez giganta

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

NVIDIA inwestuje w polsko-brytyjski startup ElevenLabs, specjalizujący się w syntezie mowy opartej na AI. To krok wzmacniający współpracę technologiczną USA i Wielkiej Brytanii. Szef NVIDII, Jensen Huang, przyznał, że sam korzysta z rozwiązań firmy.

W ostatnich dniach NVIDIA ogłosiła serię dużych inwestycji. Gigant technologiczny potwierdził współpracę z IntelemOpenAI. To jednak nie wszystko – firma zainwestowała także w ElevenLabs, polsko-brytyjski startup, który w krótkim czasie wyrósł na jednego z globalnych liderów syntezy mowy opartej na sztucznej inteligencji.

NVIDIA inwestuje w polsko-brytyjski startup ElevenLabs

O pozyskaniu wsparcia poinformował współzałożyciel firmy, Mateusz Staniszewski. W swoim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że współpraca z NVIDIĄ oraz jej szefem Jensenem Huangiem to ważny krok w budowaniu transatlantyckiego ekosystemu AI i szansa na zwiększenie amerykańskich inwestycji w sektor technologiczny w Wielkiej Brytanii.

Jensen Huang, prezes NVIDII nie tylko wsparł startup, ale także przyznał, że sam korzysta z jego technologii. – Ilekroć mój głos jest wykorzystywany przy użyciu sztucznej inteligencji, używam platformy ElevenLabs. Naprawdę doceniam wasze rozwiązania – powiedział podczas spotkania ze Staniszewskim. 

Inwestycja NVIDII to nie tylko zastrzyk finansowy, lecz także wyraźny sygnał, że technologia rozwijana w Polsce i Wielkiej Brytanii staje się jednym z kluczowych elementów globalnej rewolucji AI. 

Jak działa ElevenLabs?

ElevenLabs rozwija zaawansowane modele audio AI, które potrafią generować realistyczną mowę, głosy i efekty dźwiękowe w 32 językach. Technologia łączy elementy głębokiego uczenia z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), analizując niuanse brzmienia i intonacji, by odtworzyć naturalny głos z zachowaniem emocji i dynamiki.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Firma podchodzi do syntezy mowy kompleksowo – jej zespół badawczy opracowuje nowe modele generatywne, a zespół produktowy dostosowuje je do różnych zastosowań: 

  • nagrywania audiobooków i artykułów,
  • animowania postaci w grach,
  • wspierania preprodukcji filmowej,
  • lokalizowania treści multimedialnych,
  • tworzenia dynamicznych reklam audio,
  • wspomagania osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez przywracanie głosu tym, którzy go utracili. 

W praktyce oznacza to, że użytkownik może wgrać tekst lub próbkę głosu, a system ElevenLabs przetworzy je na naturalnie brzmiącą mowę. Modele firmy są w stanie naśladować konkretne barwy głosu, dostosować tempo czy emocjonalny ton wypowiedzi, co pozwala tworzyć spersonalizowane i wiarygodne nagrania audio. 

Bezpieczeństwo i odpowiedzialny rozwój

Startup podkreśla, że zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z rozwojem technologii głosowych. Dlatego wdraża mechanizmy kontroli, które mają ograniczać ryzyko nadużyć i zapewniać odpowiedzialne wykorzystanie narzędzi. Celem ElevenLabs jest, by głosy AI były nie tylko realistyczne, ale też bezpieczne i etyczne.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login