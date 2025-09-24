Do czego Polacy wykorzystują AI? Widać różnice między pokoleniami

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza w życie Polaków. Z raportu #RegionyNEXERY2025 wynika, że co czwarty z nas korzysta z AI co najmniej raz w miesiącu, a prawie co dziesiąty codziennie. Najczęściej służy do nauki, tłumaczeń i pozyskiwania informacji.

Sztuczna inteligencja powoli przestaje być futurystyczną wizją, a staje się nieodzownym elementem naszej codzienności. Dużą popularnością cieszą się chatboty - np. ChatGPT. Najnowszy raport #RegionyNEXERY2025 pokazuje, że już co czwarty Polak korzysta z AI przynajmniej raz w miesiącu, a prawie co dziesiąty sięga po nią każdego dnia.

AI w praktyce – jak używają jej Polacy?

Najczęściej sztuczna inteligencja służy nam do:

pozyskiwania informacji (37 proc.),

tłumaczeń (34 proc.),

nauki (24 proc.).

Znacznie rzadziej wykorzystujemy ją w celach rozrywkowych czy zakupowych. Co ciekawe, aż 44 proc. badanych widzi największy potencjał AI w edukacji i nauce, a 30 proc. w funkcji osobistego asystenta. Nietypowe, ale coraz częściej spotykane podejście to traktowanie AI jako współpracownika (14 proc.) czy nawet terapeuty (12 proc.).

Pokolenia a sztuczna inteligencja – cyfrowy most czy przepaść?

Różnice pokoleniowe są wyraźne.

Pokolenie Z (ok 18–28 lat): 58 proc. korzysta z AI regularnie, głównie w nauce (27 proc.) i edukacji (28 proc.).

Millenialsi Y (ok. 29–44 lata): częściej widzą w AI wsparcie w pracy (31 proc.) i edukacji (25 proc.).

Pokolenie X (ok. 45–59 lat): AI to przede wszystkim źródło informacji (36 proc.) i narzędzie tłumaczeń (40 proc.).

Baby Boomers (ok. 60–78 lat): połowa z nich sięga po AI sporadycznie, a jeśli już, to głównie dla informacji (48 proc.) i języków obcych (47 proc.).

Pokazuje to, że młodsi wykorzystują AI do rozwoju, a starsi – do praktycznego ułatwiania codziennych obowiązków.

Obawy i wyzwania – czego boją się Polacy?

Mimo rosnącej popularności sztucznej inteligencji, towarzyszy jej sporo niepokoju:

44 proc. badanych obawia się naruszenia prywatności,

43 proc. wskazuje na ryzyko dezinformacji i manipulacji,

37 proc. dostrzega zagrożenie w rozwoju broni opartej na AI,

34 proc. martwi się inwigilacją przez algorytmy.

Zaledwie 5–10 proc. Polaków deklaruje brak obaw wobec AI. Warto zauważyć, że Baby Boomers są najbardziej ostrożni, podczas gdy Millenialsi najczęściej podchodzą do AI bez większych lęków (11 proc. w tej grupie nie odczuwa zagrożeń).

Co ciekawe, pokolenie Z bardziej niż starsi obawia się utraty pracy przez rozwój AI – wskazało to 34 proc. „Zetek”, podczas gdy wśród Baby Boomers tylko 14 proc..

AI – narzędzie przyszłości, które już jest z nami

Sztuczna inteligencja jest obecna w życiu co czwartego Polaka, najczęściej jako narzędzie informacji i edukacji. Różnice pokoleniowe w jej wykorzystaniu są znaczące, a równocześnie towarzyszą jej poważne obawy – głównie związane z prywatnością i dezinformacją.

Jak podkreśla Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Komercyjnych w Nexerze, korzystamy z AI często „automatycznie”, nie zastanawiając się nad jej potencjałem czy konsekwencjami. Kluczowe staje się więc świadome i odpowiedzialne korzystanie z tej technologii, aby wspierała rozwój i kreatywność, zamiast rodzić zagrożenia.

