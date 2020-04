Aktualna sytuacja dla nikogo nie jest łatwa. Programiści nie są pod tym względem wyjątkowi. Także tracą pracę, ale powstało narzędzie, które ma im pomóc – to No Fluff Connect.

Mówi się głównie o restauracjach i klubach, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych czy też branży hotelarskiej i turystycznej. Nowa rzeczywistość, w jakiej się obudziliśmy, negatywnie wpływa jednak niemal na wszystkie sektory. Epidemia uderzyła również w pracodawców i pracowników IT, na co zwracają uwagę eksperci z No Fluff Jobs.

Programiści też tracą pracę

Zatrzymana lub ograniczona działalność firm zmusza je do cięcia kosztów i zwalniania pracowników. Programiści i inni specjaliści IT nie są wyłączeni z tego grona – nawet pomimo tego, że często już i tak pracują z domu. I choć w marcu przeciętny koder zarabiał więcej niż choćby w styczniu, to nie brakuje też takich, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni źródła przychodu.

„Obserwujemy, co dzieje się na rynku i coraz częściej managerowie, team leaderzy i zaprzyjaźnione firmy z branży informują nas o wstrzymaniu lub utracie zakontraktowanych wcześniej projektów” – powiedział Tomasz Bujok, dyrektor generalny No Fluff Jobs.

A co z nową pracą?

Z danych opublikowanych przez No Fluff Jobs wynika, że w najtrudniejszej sytuacji są programiści na początku swojej drogi – znacząco spadła liczba ofert kierowanych do juniorów. Trudniejsze czasy nastały również dla ekspertów z zakresu bankowości i finansów czy też konsultingu.

Z kolei największe zainteresowanie pozyskaniem nowych pracowników wykazują przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i utrzymywaniem narzędzi online, software house’y i firmy wprowadzające innowacje w sektorze finansowym.

No Fluff Connect na pomoc poszukującym pracy

Aby pomóc pojedynczym osobom, jak i całym zespołom w trudnej sytuacji, wystartowało No Fluff Connect. To usługa łącząca poszukujących pracy z firmami, pomagając w tym procesie i znacząco go przyspieszając. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na oficjalną stronę.

„Oczywiście wiele firm nadal rekrutuje, bo wciąż mają otwarte projekty, jednak większość z nich z dnia na dzień podjęła decyzję o prowadzeniu wszystkich etapów procesów rekrutacyjnych online – dodał Tomasz Bujok. – Jako lider portali branżowych IT naszym nadrzędnym celem jest teraz zredukowanie liczby programistów bez pracy”.

Źródło: No Fluff Jobs

Czytaj dalej o pracy w IT: