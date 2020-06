Project Athia to gra, o której póki co wiemy niewiele. Twórcy osiągnęli jednak swój cel, bo pierwszy zwiastun mocno intryguje.

Project Athia to nowa propozycja od Luminous Productions i Square Enix

Z ujawnionych informacji dowiadujemy się, iż Project Athia będzie grą przygodową, która „przeniesie graczy do świata przepełnionego pięknem i przerażeniem”. Zaprezentowany zwiastun sugeruje, iż dobrze poczuć powinni się tutaj sympatycy klimatów fantasy. Nie zabraknie bowiem wielkich stworzeń, a bohaterka będzie dysponowała nadnaturalnymi zdolnościami.

Trudno wyciągać wnioski co do oprawy wizualnej na podstawie tak krótkiego materiału. Twórcy zapewniają jednak, że w pełni wykorzystają potencjał konsoli PlayStation 5. To jej właściciele będą pierwszymi, którzy zapoznają się z tym tytułem.

Project Athia w pierwszej kolejności na PlayStation 5

Pierwszymi, ale nie ostatnimi. Początkowo wydawało się, że Project Athia będzie grą na wyłączność PlayStation 5. To prawda, ale tylko w części. Mowa bowiem o czasowej wyłączności, w późniejszym czasie Project Athia zadebiutuje również na PC.

Niestety póki co producent i wydawca nie podają jakichkolwiek terminów.

Źródło: Square Enix

Warto zobaczyć również: