W dzisiejszych czasach, gdzie jakość obrazu i łatwość użytkowania mają ogromne znaczenie, projektory MultiVision od Manta stają się idealnym rozwiązaniem dla entuzjastów filmów, gier i prezentacji.

Dwa modele, PMA102M24 oraz PMA502A24, oferują funkcje, które uczynią każde spotkanie z rodziną i przyjaciółmi niezapomnianym doświadczeniem.

Projektor MultiVision Portable PMA102M24

Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

1. Nieskończona rozrywka z Androidem

Dzięki wbudowanemu systemowi Android masz dostęp do setek aplikacji, takich jak Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, czy YouTube. Oglądaj ulubione filmy i seriale bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń.

2. Bezproblemowe połączenie z urządzeniami

Funkcje WiFi i Bluetooth umożliwiają łatwe przesyłanie treści z telefonów, tabletów czy laptopów, co sprawia, że dzielenie się wspomnieniami staje się wyjątkowo proste.

3. Stylowy, kompaktowy design

Niewielkie wymiary (24,5 x 11 x 9,25 cm) oraz lekka konstrukcja (1,46 kg) sprawiają, że PMA102M24 jest idealny do zabrania na wyjazdy, pikniki czy wieczory filmowe w plenerze.

4. Wysoka jakość obrazu

Maksymalna rozdzielczość 720p i jasność 250 ANSI lumenów gwarantują, że obraz będzie wyraźny i pełen kolorów, nawet w mniej oświetlonych pomieszczeniach.

5. Intuicyjna obsługa

Przyjazny interfejs sprawia, że korzystanie z projektora jest proste i przyjemne dla każdego, niezależnie od doświadczenia.

6. Wbudowany akumulator

Dzięki akumulatorowi możesz korzystać z projektora wszędzie, gdzie tylko zechcesz, bez konieczności dostępu do zasilania. To doskonałe rozwiązanie na letnie wieczory czy wakacyjne wyjazdy.

Projektor Manta MultiVision Pro PMA502A24

Co czyni go wyjątkowym?

1. Wysoka jakość obrazu

PMA502A24 charakteryzuje się jasnością 800 ANSI lumenów i rozdzielczością Full HD (1920x1080). Każdy detal będzie widoczny, a kolory zachwycą swoją intensywnością.

2. Wszechstronność

Tak jak jego mniejszy brat, PMA502A24 obsługuje WiFi 6 5GHz / 2,4Ghz i Bluetooth 5.0, co sprawia, że idealnie sprawdzi się zarówno w grach, filmach, jak i podczas prezentacji.

3. Kompaktowość i mobilność

Wymiary (32,8 x 23,9 x 10,8 cm) oraz lekka konstrukcja ułatwiają transport, więc możesz zabrać go ze sobą wszędzie.

4. Wbudowane głośniki

Dzięki wbudowanym głośnikom, nie musisz martwić się o dodatkowe nagłośnienie – ciesz się wysoką jakością dźwięku bez potrzeby podłączania zewnętrznych urządzeń.

5. Idealny do pracy i nauki

PMA502A24 to doskonałe narzędzie do prezentacji, które zrobi wrażenie na Twojej publiczności dzięki profesjonalnej jakości obrazu i dźwięku.

Podsumowanie

Obydwa projektory – PMA102M24 i PMA502A24 – łączą w sobie funkcjonalność, mobilność i wysoką jakość obrazu. Bez względu na to, czy planujesz wieczór filmowy, czy potrzebujesz wszechstronnego narzędzia do pracy, te projektory spełnią Twoje oczekiwania. Są naprawdę godne uwagi i polecenia.