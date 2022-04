Oglądanie telewizji na dużym ekranie niesie za sobą wrażenia choć trochę zbliżone do tego, co oferują nam kina. Co jednak zrobić, kiedy telewizor to za mało? Można użyć projektora, ale - jak podłączyć do niego telewizję i czy to w ogóle możliwe?

Projektor czy telewizor? Co wybrać?

Oba urządzenia mają swoje wady i zalety, a jednocześnie żaden z nich nie jest substytutem drugiego. Inna jest grupa docelowa użytkowników projektorów i telewizorów. Zatem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co wybrać: telewizor czy projektor - niestety nie ma. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji, a na te wpływa wiele rzeczy, między innymi:

Co oglądasz na telewizorze i jak często?

Jeśli wykorzystujesz go wyłącznie do obejrzenia codziennych wiadomości i sprzęt nie pracuje w ciągu dnia dłużej niż pół godziny, to właściwie… po co Ci telewizor? Możesz wybrać dobry tablet, który jest dużo tańszy i będzie wystarczający. Projektor w takiej sytuacji to przerost formy nad treścią.

Jak duży jest pokój, w którym ma znaleźć się projektor?

Małe telewizory (do 40 cali) mają tę zaletę, że sprawdzą się świetnie nawet w niewielkich pomieszczeniach. Projektory natomiast to generalnie rzecz biorąc rozwiązanie przeznaczone do wyświetlania obrazu o przekątnej zwykle powyżej 100 cali.

W takiej sytuacji należy się zastanowić, czy będziesz w stanie wykorzystać potencjał rzutnika. Jeśli zamierzasz wyświetlać na nim obraz ok. 40, czy 50 cali - może lepiej zdecydować się na telewizor?

Czy zależy Ci na ciszy?

Projektory mają swoje zalety - to kwestia, która jest bezdyskusyjna. Mają jednak jedną wadę (szczególnie tańsze modele, ale nawet te ze średniej półki cenowej) - głośność pracy.

Aby seans przed rzutnikiem nie powodował irytacji - maksymalny hałas nie powinien przekraczać 35 dB. Projektory z kolei często charakteryzują się głośnością przekraczającą 60 dB. Weź to pod uwagę, bo nawet przy włączonych głośnikach szum może doprowadzić do irytacji - szczególnie przy częstym jego użytkowaniu.

Jeśli już wiesz, że potrzebujesz rzutnika w swoim domu - zapoznaj się z naszym poradnikiem, jaki projektor wybrać do domu.

Film na wielkim ekranie w domu? To z pewnością ma swój niepowtarzalny klimat

Jak wyświetlać telewizję na projektorze?

Zastanawiasz się, jak oglądać telewizję na projektorze? A może jak przekazać sygnał z telewizora na projektor, aby oglądać kanały telewizji satelitarnej?

Generalnie rzecz biorąc - telewizji nie można wyświetlać na projektorze. To urządzenie samo w sobie nie jest bezpośrednią alternatywą telewizora. Główną różnicą pomiędzy rzutnikiem, a telewizorem jest brak obecności tunera TV w projektorach (przynajmniej w większości).

Należy zatem wykorzystać do tego zewnętrzne urządzenia, które zwiększą jego funkcjonalność

Nie można podłączyć telewizora do projektora, telwizor nie wysyła sygnału wideo, a go dobiera, tak jak projektor

Podłączanie dekodera do projektora

Jeśli posiadasz w swoim domu dekoder telewizji satelitarnej/kablowej, możesz do niego podłączyć projektor, na który zostanie przekazany sygnał. Obecnie standardem jest port HDMI, który znajduje się zarówno w rzutnikach, jak i dekoderach.

Telewizja na projektorze z użyciem przystawki smart TV

Jednym z wygodniejszych (i szybszych) rozwiązań jest użycie zewnętrznej przystawki smart TV. Są to niewielkich rozmiarów urządzenia, które z założenia mają nadawać funkcji smart starszym telewizorom. Podłącza się je poprzez port HDMI, a następnie korzysta z interesujących aplikacji.

Tym sposobem za pośrednictwem projektora możesz uruchomić popularne aplikacje streamingowe (Netflix, Amazon Prime Video, HBO max etc.) dostarczające wyłącznie treści VOD, ale też platformy z telewizją na żywo. Jedną z nich jest Player, który w odpowiednim abonamencie pozwala na dostęp do wybranych kanałów na żywo.

Jeden z przykładowych TV sticków - Amazon FireTV

Na szczęście istnieją projektory z tunerem TV lub platformą Android

Projektory telewizyjne, a więc takie, które posiadają wbudowany tuner DVB-T2 występują na rynku, jednak są rzadkością. Decydując się na jego zakup należy odpowiedzieć sobie na pytania, które wymieniliśmy w pierwszym akapicie.

Dla wielbicieli klasycznej telewizji i dużego obrazu projektory TV wydają się być idealnym rozwiązaniem, ale mimo wszystko nie są one pozbawione typowych dla tych urządzeń wad - hałasu podczas pracy, stosunkowo niskiej jakości obrazu (w tanich egzemplarzach rzadko kiedy przekracza ona FullHD) i konieczności posiadania odpowiednich warunków do projekcji w domu.

Zaraz obok projektorów TV warto zwrócić uwagę na dużo popularniejsze projektory z Androidem. Są to w pełni samodzielne urządzenia, które nie wymagają podłączania zewnętrznego źródła obrazu. Można nimi sterować za pomocą jednego pilota i instalować aplikacje, które tylko będą dla użytkownika najważniejsze. Bez kabli i smart - to naprawdę duża wygoda.

Projektora nie należy traktować jako zamiennik telewizora Rzutniki to zupełnie inna grupa urządzeń w porównaniu do telewizorów. Rolą tych drugich jest dostarczenie domownikom rozrywki pochodzącej często z wielu różnych źródeł podczas właściwie ciągłej pracy. To też zdecydowanie tańsze rozwiązanie, które już w przypadku modeli z niskiej i średniej półki cenowej nie powoduje udręki podczas korzystania z niego. Projektory to natomiast dodatek, który powinniśmy traktować jako sprzęt do użytku okazjonalnego. Wykorzystanie go jako zamiennika telewizora idzie w parze z koniecznością dużego wydatku podczas zakupu. Rozdzielczość 4K, duża przekątna obrazu i jasność, która będzie wystarczająca nawet w pomieszczeniach z dużą ekspozycją na światło to domena rzutników z najwyższej półki. Tani telewizor może się okazać lepszym wyborem od taniego projektora, dlatego przed wyborem rzutnika należy sprecyzować swoje potrzeby.

Co można podłączyć do projektora?

Konsola do gier

Ulubiona gra na ekranie przekraczającym 120 cali? Czemu nie. Z projektorem to jak najbardziej możliwe. Tego typu rozwiązanie z pewnością sprawdzi się podczas spotkań ze znajomymi, gdzie w męskim gronie zechcesz zagrać mecz w FIFA, ewentualnie sprawdzić, jak dogadujesz się ze swoją drugą połówką w Overcooked lub It takes two.

Spotkanie ze znajomymi połączone z grą na konsoli na wielkim ekranie z projektora? Brzmi jak świetny sposób na spędzenie wieczoru, nieprawdaż?

Jasne, że projektor nie będzie oferował tak wyraźnego (i bez opóźnień) obrazu, jak telewizor - ale w towarzystwie to nie jest wielką przeszkodą.

Do samotnych zmagań w ulubione gry na konsoli, projektor może okazać się udręką albo wybawieniem. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Jeden gracz może czuć się świetnie podczas gry na 24-calowym ekranie, a innemu i 60 cali będzie za mało.

Pendrive lub inny dysk zewnętrzny

Wiem, wiem. Pendrive staje się powoli reliktem przeszłości i w obecnych czasach jest to urządzenie coraz rzadziej spotykane. Niemniej jednak pendrive i wszelkiego rodzaju dyski zewnętrzne wciąż goszczą w domach wielu z nas i zapisujemy na nich przeróżne materiały, jak np. zdjęcia czy filmy.

Podłączanie pendrive do projektora to wyjątkowo wygodne rozwiązanie. Nie ma potrzeby przeprowadzania długich przewodów - wystarczy wpiąć go do portu USB i wszystko, co zapisaliśmy na nośniku natychmiast jest dostępne na projektorze.

Chcesz pokazać duże zdjęcia z zeszłorocznych wakacji rodzinie? A może udało Ci się nagrać ciekawy film, który lepiej zaprezentować na dużym ekranie aniżeli niewielkim wyświetlaczu smartfona? W takiej sytuacji projektor sprawdzi się doskonale. Starsi widzowie nie będą już przyglądać się w okularach tym kilku pikselom na telefonie, a wszystko zobaczą wyraźnie na dużym obrazie z rzutnika.

Najczęściej właśnie tak wygląda „środowisko naturalne" projektora - sala konferencyjna, na której przeprowadzane jest szkolenie lub inne spotkanie

TV stick - przystawka smart TV

Na temat tego urządzenia wspominałem już przy okazji omawiania możliwości oglądania telewizji na projektorze. Przystawka smart TV to jedno z bardziej uniwersalnych rozwiązań, które znacznie zwiększają funkcjonalność starszych telewizorów i projektorów.

Podłączając TV stick do projektora zyskujemy niemal nieograniczone możliwości konsumowania różnych treści na rzutniku. Netflix na wielkim ekranie bez podłączania komputera? Bez najmniejszego problemu.

Przystawki smart TV są zwykle oparte o system operacyjny Android, co oznacza, że można na nich zainstalować przeróżne aplikacje do streamowania wideo, ale też gry.

Sprawdź nasz ranking przystawek smart TV: najlepsze urządzenia.

Przystawka smart TV podłączona do projektora to odpowiedź dla osób, które poza treściami VOD często oglądają klasyczną telewizję. Do wyboru są przeróżne miejsca, gdzie można oglądać telewizję internetową za darmo - i wiele z nich nie wymaga większego nakładu pracy niż zainstalowanie aplikacji.

Laptop/komputer

Podłączenie projektora do laptopa to najbardziej uniwersalne rozwiązanie ze wszystkich. Komputery mają niemal nieograniczone możliwości - można na nich uruchamiać gry, telewizję internetową, serwisy VOD, zdjęcia i filmy zapisane na dysku, ale też prezentacje etc.

Nie jest to jednak najwygodniejsze połączenie. O ile przystawką smart TV można sterować z dedykowanego pilota, podobnie jak w przypadku konsoli (sterowanie kontrolerami) - tak obsługa laptopa nie jest już szczególnie „poręcznym” rozwiązaniem.