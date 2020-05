Już w tę niedzielę, 17 maja, będziemy obchodzić Światowy Dzień Telekomunikacji. Jak go świętować? Komputronik ma dla nas pewną propozycję…

Promocja Komputronik na Dzień Telekomunikacji

Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji w sklepie Komputronik uruchomiony zostanie wyjątkowy pasaż wypełniony promocyjnymi ofertami. Znajdziemy w nim świetne laptopy gamingowe, jak i przeznaczone do zastosowań wszelakich, najlepsze smartfony i tablety, routery i inne urządzenia sieciowe oraz akcesoria smart home, dzięki którym w naszych domach będzie nam po prostu wygodniej. To wszystko to gadżety, które pozwalają nam docenić to, że jesteśmy społeczeństwem informacyjnym.

Wszystkie urządzenia kupimy w obniżonych cenach tylko w najbliższą niedzielę, ale za to przez calusieńki dzień – od północy do północy. Warto więc poświęcić chwilkę tego dnia na rozejrzenie się po sklepie. Szczególnie, że rabaty będą sięgać kilkuset złotych. A zatem gdy wasze kalendarze wskażą, że dziś 17 maja, koniecznie zajrzyjcie w to miejsce.

Światowy Dzień Telekomunikacji – co to za święto?

Światowy Dzień Telekomunikacji – zwany też Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego – to obchodzone od 2006 roku święto, którym ONZ chce zwracać uwagę na znaczenie nowych technologii w naszym życiu. Tego dnia organizowane są na przykład wydarzenia, w których podkreśla się rolę szeroko rozumianej informatyki w rozwoju społecznym, ale też gospodarczym. A ta jest nieoceniona.

Nieprzypadkowo obchodzimy go tego dnia. Właśnie 17 maja 1865 roku do życia powołany został bowiem Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny – swoją drogą to najstarsza globalna organizacja międzynarodowa na świecie. A jak wy będziecie świętować Światowy Dzień Telekomunikacji?

Źródło: Komputronik

