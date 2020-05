Jest szansa na Spotify Premium za darmo. I to na 3 miesiące – jedyny haczyk jest taki, że jest to oferta skierowana wyłącznie do nowych użytkowników.

3 miesiące Spotify Premium za darmo w 2020 roku

Nigdy dotąd nie korzystaliście ze Spotify Premium? Jeśli tak, to macie teraz okazję, by dokładnie zapoznać się z tym, co ta usługa ma do zaoferowania. Trzy miesiące za darmo to propozycja, na którą trudno odpowiedzieć inaczej niż „tak”, a jeśli się wahacie, to wiedzcie, że macie jeszcze trochę czasu na decyzję, bo promocja potrwa do 30 czerwca.

Dlaczego warto skorzystać ze Spotify Premium?

Spotify Premium:

ma największą bazę utworów wśród serwisów streamingowych,

wśród serwisów streamingowych, oferuje wysoką jakość dźwięku : do 320 kbit/s w formacie AAC,

: do 320 kbit/s w formacie AAC, zawiera spersonalizowane i tematyczne listy odtwarzania ,

, oferuje także podcasty, filmy, teksty i informacje o koncertach,

pozwala na tworzenie własnych playlist i blokowanie wybranych utworów,

i blokowanie wybranych utworów, umożliwia pobieranie muzyki do późniejszego słuchania jej offline ,

, daje pełną swobodę przy odtwarzaniu i pomijaniu utworów,

nie zawiera żadnych reklam – ani w aplikacji, ani między utworami,

– ani w aplikacji, ani między utworami, pozwala słuchać muzyki na komputerze, smartfonie, tablecie, smartwatchu, konsoli, telewizorze, głośniku Bluetooth i w aucie.

Ile kosztuje Spotify Premium (po zakończeniu okresu próbnego)?

Aby skorzystać z promocji, musicie podać dane swojej karty debetowej lub kredytowej. Gdy trzymiesięczny okres testowy dobiegnie końca, automatycznie przejdziecie na pakiet płatny i w zależności od wybranej opcji będziecie płacić:

9,99 zł miesięcznie (Student – 1 konto)

19,99 zł miesięcznie (Individual – 1 konto)

24,99 zł miesięcznie (Duo – 2 konta)

29,99 zł miesięcznie (Rodzina – 6 kont)

Oczywiście w każdej chwili możecie zrezygnować z usługi – także przed upływem 3 miesięcy i wtedy nie zapłacicie ani grosza.

Źródło: Spotify

