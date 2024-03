Wielkanocna promocja LEGO - kup zestaw i zgarnij prezent

Cykliczne akcje promocyjne LEGO, w których przy zakupie można zgarnąć dodatkowy zestaw prezentowy, cieszą się wśród klientów sporą popularnością. Wielkanocna edycja takiej akcji właśnie ruszyła.

Wielkanocna akcja dotycząca klocków LEGO wystartowała między innymi w sklepach Media Expert oraz Morele. W obu przypadkach zarówno prezent i bazowe warunki wzięcia udziału w promocji są takie same: do wybranych zestawów kosztujących minimum 159 złotych możemy dobrać sobie w prezencie zestaw Ptasie Gniazdo (LEGO 40639). W przypadku Media Expert, jest to rzeczywiście gratis, warto też zaznaczyć, że kwotę minimalną w koszyku możemy uzbierać kupując na przykład dwa tańsze zestawy Lego. W przypadku Morele doliczana jest nam symboliczna złotówka za zestaw prezentowy.

Najciekawsze z zestawów promocyjnych znajdziecie poniżej, w tym kilka tegorocznych nowości:

Promocja w Media Expert potrwa do 1 kwietnia (lub do wyczerpania zestawów prezentowych). W Morele potrwa krócej, bo maksymalnie do 17 marca 2024.

Uwaga! Jeśli nie widzisz linków lub nazw sklepów, najprawdopobniej jest to spowodowane wtyczką typu adblock w Twojej przeglądarce - zdezaktywuj ją aby zobaczyć całość artykułu.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.