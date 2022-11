To dobry moment na zakup komputera z procesorem Ryzen 7000. Firma Gigabyte rusza z nową promocją – przy zakupie płyt głównych AMD B650 i X670 będzie można zgarnąć kody Steam oraz wartościowe gadżety.

Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 7000 i płyt głównych AM5. Jeśli zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniej płyty głównej, cenną wskazówką może okazać się nowa promocja firmy Gigabyte.

Promocja na płyty główne Gigabyte AM5

Producent przygotował ciekawą promocję dla kupujących modele Gigabyte z chipsetami AMD B650 i B650 – przy zakupie takich modeli będzie można otrzymać za darmo kod Steam o wartości 20 / 40 euro lub bluzę / bluzę i czapkę.

Promocja Gigabyte AM5 - lista modeli objętych promocją: Kod Steam 40 euro lub bluza i czapka Aorus: Gigabyte X670E Aorus Xtreme

Gigabyte X670E Aorus Master

Gigabyte B650E Aorus Xtreme Kod Steam 20 euro lub bluza Aorus: Gigabyte X670 Aorus Elite AX

Gigabyte B650M Aorus Elite AX

Gigabyte X670 Gaming X AX

Gigabyte B650 Gaming X AX

Gigabyte B650 Aorus Pro AX

Gigabyte B650M Gaming X AX

Gigabyte B650 Aorus Elite AX

Gigabyte B650M DS3H



Promocja obejmuje nawet model Gigabyte B650M DS3H, czyli jedną z najtańszych płyt pod AMD AM5

Jak otrzymać nagrodę do płyty Gigabyte AM5?

Co zrobić, aby otrzymać kod Steam lub gadżety? Przede wszystkim należy zakupić jedną z wymienionych płyt głównych u partnerów akcji (m.in. Komputronik, Media Expert i Morele) w terminie od 17.10.2022 do 18.11.2022. Następnie należy zarejestrować się jako członek klubu Aorus i zarejestrować zakup płyty (wymagane jest przesłanie dowodu zakupu). Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, producent prześle wybraną nagrodę. Czas na zgłoszenia jest od 24.10.2022 do 02.12.2022, ale liczba pakietów promocyjnych jest ograniczona (100 szt.), więc decyduje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Szczegóły akcji znajdziecie tutaj.

Źródło: Gigabyte