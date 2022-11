Warhammer: Vermintide 2 to naprawdę niezła gra. Jeśli nie mieliście okazji sprawdzić, teraz możecie nadrobić zaległości bez uszczuplania portfela.

Warhammer: Vermintide 2 za darmo na Steam

Trzeba przyznać, że gracze polujący na darmowe gry dawno nie mieli tak owocnego tygodnia. I to nie tylko w kwestii ilości, ale też jakości. THQ Nordic udostępniło Destroy All Humans! Clone Carnage, w sklepie Epic Games Store rozdawane są Rising Storm 2: Vietnam i Filament, a coś dla swoich klientów przygotował też Steam.

Wciąż najpopularniejsza tego typu platforma gamingowa nie oferuje darmowych gier tak często jak wspomniany konkurent, ale co jakiś czas robi miłe niespodzianki. Tak jak teraz, oferując za darmo Warhammer: Vermintide 2. Oferta obowiązuje do 7 listopada do godziny 19:00 naszego czasu. Przy okazji przejrzyjcie listę DLC, bo np. Chaos Wastes również można przypisać do swojej biblioteki za darmo.

Warhammer: Vermintide 2, czyli brutalna gra akcji

Warhammer: Vermintide 2 to gra studia Fatshark. Miała premierę w 2018 roku i spotkała się z naprawdę dobrym przyjęciem (średnia ocen z recenzji przekroczyła 80%).

To propozycja dla pełnoletnich graczy, a przynajmniej tak została oznakowana. Słusznie, bo poziom brutalności jest naprawdę wysoki. I chociaż najczęściej mówi się o niej w kontekście gier akcji, niektórzy widzą tu więcej cech gatunku FPS. Zabawa skupiona jest tutaj na trybie kooperacji dla maksymalnie 4 graczy, którzy muszą pomóc bohaterom w odpieraniu ataków armii Chaosu oraz hord Skavenów.

To dobry moment na poznanie Warhammera

Chyba nie ma przypadku w tym, że akurat teraz zdecydowano się przypomnieć o Warhammer: Vermintide 2. Już za kilka dni zostanie udostępniona aktualizacja Trail of Treachery z dodatkową zawartością. I wcale nie będzie ostatnią, bo na początek przyszłego roku zaplanowano kolejną aktualizację.

Warto w tym miejscu przypomnieć również o Warhammer 40K: Darktide, nowej grze studia Fatshark. Jej premiera, po kilku opóźnieniach, ma odbyć się 30 listopada.

Źródło: steam