Jest okazja, by kupić nowy telewizor Xiaomi i zaoszczędzić przy tym kilka stówek. Nawet jeśli nie jako pierwszy, to może to być dobry drugi TV na zbliżające się Euro 2020.

Xiaomi Mi TV P1 – promocja z okazji Euro 2020

Dopiero co debiutowały na rynku, a już są dostępne w promocji. Z okazji zbliżających się mistrzostw Euro 2020 telewizory Xiaomi Mi TV P1 zostały przecenione. Wyprzedaż potrwa tylko tydzień, więc dobrze zrobisz, jeśli się pospieszysz. Ale…

Czy to są dobre telewizory na Euro 2020? Xiaomi przekonuje, że jak najbardziej tak. Wprawdzie wielu może zrazić fakt, że częstotliwość odświeżania ekranu wynosi tu tylko 60 Hz, ale upłynnianie MEMC przynajmniej do pewnego stopnia to koryguje, więc płynność nie jest taka zła. Na plus na pewno można zapisać specjalny tryb sportowy, obsługę HDR (choć efekty będą mocno ograniczone przez niższą jasność), system Android TV oraz komplet tunerów TV (w tym DVB-T2) i aktualne standardy łączności (na czele z dwuzakresowym Wi-Fi).

Telewizory Xiaomi w promocji – Mi TV P1 taniej nawet o 300 zł

Przejdźmy do rzeczy – w promocji telewizory zostały przecenione o 100, 200 lub 300 złotych – w zależności od rozmiaru. Do wyboru masz tymczasem trzy warianty: 32-calowy o rozdzielczości HD oraz 43- i 55-calowy o rozdzielczości 4K. Ceny po i przed obniżką prezentują się następująco:

32-calowy Xiaomi Mi TV P1 kosztuje 999 zł (zamiast 1199 zł)

43-calowy Xiaomi Mi TV P1 kosztuje 1799 zł (zamiast 1899 zł)

55-calowy Xiaomi Mi TV P1 kosztuje 2299 zł (zamiast 2599 zł)

Przecenionych telewizorów szukaj w oficjalnych sklepach Xiaomi w Polsce oraz w sklepach partnerskich – zarówno tych internetowych, jak i stacjonarnych. Promocja potrwa do niedzieli, 13 czerwca bieżącego roku. Pamiętaj jednak, że Euro startuje już w najbliższy piątek (choć prawdą jest też, że Polacy swój pierwszy mecz rozegrają dopiero w poniedziałek).

Źródło: Xiaomi Polska, informacja własna