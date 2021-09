Czy prywatność w ProtonMail faktycznie jest strzeżona jak w szwajcarskim banku? Ostatnio zostało to podane w wątpliwość, ale przyjrzyjmy się całej sprawie nieco dokładniej.

ProtonMail a prywatność – dlaczego firma udostępniła dane użytkownika?

ProtonMail kojarzy się z prywatnością. Nie oznacza to jednak, że można z niego korzystać w stu procentach anonimowo. Ostatnio stało się to wyjątkowo jasne. Nagle mianowicie na usługę (i jej właścicieli) spadła fala krytyki. Stało się tak po tym, jak przedstawiciele firmy Proton przekazali szwajcarskiej policji adres IP jednego z francuskich aktywistów, wobec których prowadzona jest sprawa karna.

Firma tłumaczy, że nie miała wyboru – musi przestrzegać przepisów obowiązujących w Szwajcarii i gdy otrzymuje nakaz, jest zobowiązana go przestrzegać. „Nie było możliwości odwołania się od tego konkretnego wniosku” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Nie oznacza to jednak, że Proton nie kwestionuje żadnych żądań. W 2020 roku otrzymał ponad 3,5 tysiąca wezwań i w 750 przypadkach odmówił.

Kilka kwestii, których warto być świadomym

Sprawa jest nawet bardziej skomplikowana. Przedstawiciele firmy Proton zapewniają bowiem, że ze względu na wykorzystywane szyfrowanie nawet oni nie znają tożsamości swoich użytkowników i nie byli świadomi tego, czyje dane ujawniają. Mieli po prostu udostępnić adres IP, z którego logowano się na określone konto. Niemożliwe byłoby też ujawnienie treści wiadomości e-mail, a nawet metadanych.

Ale skąd Proton miał adres IP, skoro na oficjalnej stronie zapewnia, że takie dane nie są gromadzone? Otóż zgodnie z obowiązującym prawem firma musi zbierać tego typu informacje dla kont objętych śledztwami kryminalnymi od momentu otrzymania odpowiedniego nakazu. Tak też było w tym przypadku. W dodatku jest tak tylko wtedy, gdy podobnych informacji zażądają lokalne (to znaczy: szwajcarskie) władze.

Czy zatem ProtonMail jest bezpieczny i można z niego korzystać anonimowo?

Choć przykład tej sprawy kazałby odpowiedzieć: „nie”, to fakty są takie, że ProtonMail to jedna z najmocniej chroniących prywatności usług w Internecie. Ma otwarty kod źródłowy (więc nie ma obaw o backdoory), stosuje szyfrowanie end-to-end (więc treści nie da się przechwycić „po drodze”) i nie gromadzi żadnych informacji… o ile ktoś nie jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. Jeśli zatem działasz legalnie i chcesz zadbać o swoją prywatność, to wciąż trudno o lepszą opcję niż ta.

Z usługi ProtonMail – przypomnijmy – można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej albo też w aplikacji dostępnej na Androida i iOS-a.

Źródło: ProtonMail, Engadget, The Verge, informacja własna