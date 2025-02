Nierzadko się zdarza, że ktoś otrzymuje dostęp do prototypowego czy niewydanego urządzenia. To normalna praktyka w branży IT, która ma na celu m.in. sprawdzenie sprzętu w typowym użytkowaniu. Ciekawiej się robi natomiast, jak taki produkt trafia gdzieś na serwis aukcyjny.

To, że prototypowe czy nigdy nie wydane na rynek konsumencki urządzenia trafiają do sieci na sprzedaż raczej nikogo nie dziwi. Na łamach naszego serwisu omawialiśmy wiele takich przypadków. Pod koniec 2022 roku EVGA wystawiło (na aukcję charytatywną) swój prototyp karty graficznej GeForce RTX 4090 (FTW3). W marcu 2023 roku David A. Potter (członek pionierskiego zespołu Engelbarta w firmie SRI International) wrzucił na RR AUCTION pierwszą mysz komputerową. W sierpniu 2024 roku dom aukcyjny Heritage Auctions wystawił legendarny kontroler Nintendo PlayStation, a w październiku tego samego roku programiści MacWrite przedstawili ofertę sprzedaży prototypowego Macintosh’a. Tym razem natomiast mamy do czynienia z sytuacją bardzo rzadko spotykaną. Z jakiej przyczyny?

Japoński prototyp byłego flagowca SONY do zakupu na ukraińskim OLX

Urządzenie, które zostało zaprezentowane na Mobile World Congress w 2019 roku z nieznanych nam przyczyn wpadło w ręce pewnego Ukraińca. Ów jegomość postanowił sprzęt ten wystawić na bardzo dobrze nam znanym serwisie OLX. Mówimy tutaj o smartfonie o roboczej nazwie Xperia AG-1, który na MWC miał promować zastosowanie modemu 5G od firmy Qualcomm – model X50. Co jeszcze kryje się w tym niewydanym modelu?

SONY na MWC w 2019 roku

Na pewno wiemy, że smartfon jest zasilany Snapdragonem 855 (wynikało to z zastosowania ww. modemu). Ponadto konstrukcja zawiera w sobie wyświetlacz OLED o proporcji 21:9. Natomiast zgodnie z ogłoszeniem na OLX dowiadujemy się, że telefon posiada pamięć RAM o wielkości 6 GB, przestrzeń na dane wynoszącą 128 GB, dwa obiektywy tylne marki Zeiss (12+12 Mpix), aparat przedni (8 Mpix) oraz baterię o pojemności 4500 mAh.

Sprzedawca vintagephone ma dobre opinie na OLX, przedstawił własne zdjęcia telefonu i oferuje jego sprzedaż na terenie Ukrainy w cenie 9 999 Hrywn (czyli około 955 zł). W jaki sposób wpadł w posiadanie tego telefonu? Czemu nie wystawił go na rynku globalnym na licytację? Możemy wyłącznie zgadywać. Ciekaw jestem natomiast, kto skusiłby się na zakup tego urządzenia… Jakie są natomiast Wasze przemyślenia? Otwieram sekcję komentarzy i zapraszam do dyskusji!

