Apple powoli żegna się ze Snapdragonami. iPhone 16e to kolejny krok ku samodzielności, za którym stoją olbrzymie pieniądze.

Apple od niepamiętnych czasów dąży do uzależnienia się od partnerów na rynku półprzewodników. W 2020 roku firma zaprezentowała chociażby autorski czip Apple M, który w ciągu trzech lat wyparł procesory Intela we wszystkich liniach komputerów Mac.

W przypadku urządzeń mobilnych proces ten rozpoczął się jeszcze wcześniej. W 2010 roku Apple przestał stosować procesory Samsunga, w efekcie czego wszystkie iPady oraz wszystkie iPhone’y od 4 w górę napędzane są przez jednostki z linii Apple A.

Aktualnie Apple ostrzy sobie zęby na modemy 5G

Od 2011 głównym dostawcą modemów, które odpowiadają za łączność komórkową w iPhone’ach, jest Qualcomm ze swoją linią Snapdragon X. W latach 2016-2020 gigant częściowo zaopatrywał się także u Intela.

Apple toczył jednak z Qualcommem wieloletni i wielopoziomowy spór z Qualcommem, dotyczący głównie wysokości opłat licencyjnych. Co prawda w 2019 roku topór wojenny został oficjalnie zakopany, a aktualna umowa na dostawę modemów sięga aż do 2027 roku, ale długoterminowo producent iPhone’ów chce uniezależnić się od swojego partnera.

Już w 2018 roku Apple rozpoczął prace nad własnym modemem komórkowym, w które zaangażowano tysiące pracowników i ogromne inwestycje. Jedną z większych był zakup działu modemów Intela w 2019 za miliard dolarów, kiedy to Apple przejął ok. 2200 inżynierów oraz ponad 17 000 patentów.

Choć autorski modem 5G miał trafić do pierwszego iPhone’a mniej więcej 4-5 lat po rozpoczęciu prac, w 2023 Bloomberg donosił o poważnych problemach technicznych, na które napotkać miał Apple. Mowa była m.in. o tendencji na przegrzewanie się, co miało zmusić giganta do znacznego przesunięcia debiutu. Ale wreszcie stało się.

iPhone 16e to pierwszy smartfon z autorskim modemem Apple C1

Zgodnie z oczekiwaniami, Apple rozpoczął wymianę modemów Qualcomm Snapdragon X na rzecz własnych od średniej półki cenowej.

iPhone 16e

Spekuluje się, że firma traktuje iPhone’a 16e jako swoisty poligon doświadczalny, by ewentualne choroby wieku dziecięcego i problemy z łącznością nie objęły flagowej serii. W warunkach laboratoryjnych ciężko bowiem sprawdzić zachowanie modemu w różnych warunkach i sieciach setek różnych operatorów.

Polityka Apple’a zakłada jednak rezygnację z półprzewodników dostarczanych przez partnerów tylko wtedy, gdy da się marketingowo zakomunikować realną korzyść dla użytkowników. Oficjalnie gigant przestał stosować w komputerach procesory Intela nie dlatego, by uniknąć kosztownych zamówień, ale po to, by zapewnić dłuższy czas pracy na baterii i lepsze osiągi.

Wcześniej spekulowano, że Apple będzie musiał nagiąć swoje zasady, bo marketingowe uzasadnienie zmiany modemu może być trudne. Nie jest to przecież komponent, którego pochodzenie byłoby dla klientów przesadnie istotne. A jednak wygląda na to, że ekipa Tima Cooka wybrnęła z tego karkołomnego zadania.

Apple C1

"C1 to kolejna korzyść wynikająca z zastosowania układu scalonego Apple: pierwszy zaprojektowany przez Apple, a jednocześnie najbardziej energooszczędny modem, jakiego kiedykolwiek użyto w iPhonie" - czytamy w komunikacie prasowym. iPhone 16e ma dłuższy deklarowany czas pracy na baterii niż iPhone 16, co - według zapewnień producenta - ma być m.in. zasługą zastosowania własnego modemu.

Oczekuje się, że pełna transformacja zajmie kilka lat i na rynek trafią jeszcze z 2-3 generacje iPhone’ów z modemami Qualcomma. iPhone 16e jest dziś wyjątkowy i zapewne jeszcze przez jakiś czas taki zostanie.