Użytkownicy przeglądarki Chrome (i telefonów z Android) mogą od pewnego czasu otrzymywać powiadomienie, które zaleca zmianę przejętych haseł. Jest czego się obawiać, czy Google działa prewencyjnie?

Krytyczny alert bezpieczeństwa Google może budzić niepokój

Do niektórych użytkowników przeglądarki Chrome od niedawna zaczynają docierać maile (oraz powiadomienia na telefon) informujące o możliwości przejęcia ich haseł.

Komunikat w skrzynce odbiorczej od Google jest dość krótki i ciężko na pierwszy rzut oka ocenić, czy zagrożenie związane z wyciekiem haseł jest realne, czy mamy do czynienia z prewencyjnymi działaniami uśmiadamiającymi użytkowników.

Jakie zatem należy podjąć działania, kiedy otrzymasz “krytyczny alert bezpieczeństwa” i o co w tym chodzi?

“Hasła zapisane na Twoim koncie Google zostały ujawnione” - co to znaczy?

Z początku może być niejasne, czy chodzi o hasło do konta Google, czy o te, które przeglądarka Chrome może zapamiętać podczas logowania do różnych serwisów (lub zapamiętane hasła do aplikacji na Androida). O co więc chodzi?

Krytyczny alert bezpieczeństwa Google - powiadomienie na telefonie z Androidem

Na szczęście hasło do konta Google jest w przypadku takiego alertu bezpieczne i nie ma ryzyka, że nastąpił jego wyciek do sieci. Należy jednak zwrócić uwagę na dane do logowania, które wykorzystujemy na innych portalach.

Google stale kontroluje treści, które pojawiają się w internecie i kiedy automaty wykryją wystąpienie hasła pokrywającego się z tym, które jest zapisane na koncie konkretnego użytkownika - zostanie ono sklasyfikowane jako przejęte.

Jak sprawdzić przejęte hasła Google i jak je zmienić?

Komunikat przesyłany przez Google (choć odnośnie treści mogący być niejasny) w prosty sposób pozwala podjąć natychmiastowe działania.

Przejęte hasła Google - wiadomość na Gmail

Kliknięcie w odnośnik “Sprawdź hasła” (możesz też otworzyć sprawdzanie haseł klikając tutaj) przenosi użytkownika do ustawień, w których znajdują się wszystkie strony (wraz z przekierowaniami do zmiany danych), na których zapisane hasło zostało wykryte w sieci.

To właściwie wszystko, co użytkownik musi zrobić, aby zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa w internecie. Google wyjątkowo ułatwia ten proces, a wszelkie dane, które są przedstawiane podczas sprawdzania zabezpieczeń są wyjątkowo czytelne.

Jak zabezpieczyć się na przyszłość?

Istotną zasadą, którą należy przestrzegać jest używanie możliwie wielu różnych haseł.

Jeśli to tylko możliwe - stosujmy logowanie dwuetapowe.

Posiadanie jednego hasła, którym logujemy się na każdy portal nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Oprócz tego ważna jest systematyczność aktualizacji danych uwierzytelniających. Dobrym rozwiązaniem okaże się zmiana hasła raz na kilka miesięcy (lub raz na rok).

Starajmy się również nie logować na stronach, które wizualnie nie budzą zaufania w oczach użytkownika - a jeśli już musimy, to koniecznie wykorzystajmy do tego celu unikalne hasło.

Źródło: Google