Świat czeka przygoda godna filmu ''Nie patrz w górę". Potencjalnie niebezpieczna asteroida zmierza w okolice ziemskiego globu. Czy należy żegnać się z bliskimi?

Ogromna asteroida już w połowie stycznia przeleci tuż obok Ziemi. Ma około 1 kilometra długości i porusza się z prędkością 70 tysięcy kilometrów na godzinę. Czy świat czeka historia rodem z filmu Netfixa?

Czy czeka nas koniec świata?

To, co dzieje się na Ziemi, to w kosmosie też się zdarza. Asteroida, która wykończyła ludzkość w filmie "Nie patrz w górę", śmiało mogła być ogromną asteroidą (7482) 1994 PC 1 . Już 18 stycznia br. możemy spodziewać się jej wizyty w pobliżu Ziemi. Niestety, oczekujących na koniec świata czeka rozczarowanie.

Czego należy się spodziewać po przelocie potencjalnie niebezpiecznej asteroidy?

Przelot groźnego olbrzyma nie jest inspirowany filmem Netfixa. Nie należy też z tej okazji planować imprezy godnej apokalipsy. Maksimum wrażeń, jakie Ziemianie mogą wycisnąć z tego wydarzenia sprowadzi się do efektów wizualnych. Co więcej, w górę patrzeć warto, a nawet należy. Asteroida (7482) 1994 PC 1 pojawi się ponownie w pobliżu Ziemi dopiero za ponad 80 lat. W tym czasie ludzkość sama może dokonać samozniszczenia, a poszczególne jednostki zwyczajnie nie dożyć.

Naukowcy nie są też zaskoczeni tegoroczną wizytą niebezpiecznej asteroidy. Znają ją całkiem dobrze i uspokajają, że próba błędu w obliczeniach trajektorii jej lotu wynosi zaledwie 133 kilometry. Nie ma więc szans, aby tym razem stała się ona asteroidą, która zniszczy naszą planetę.

Kiedy patrzeć w górę, żeby podziwiać potencjalnie niebezpieczną asteroidę?

Groźna asteroida pojawi się na nocnym niebie 18 stycznia 2022 roku. Najbliżej Ziemi można się jej spodziewać o godzinie 22:51. Porusza się dość szybko, bo z prędkością 70 tysięcy kilometrów. Ze względu na rozmiary, prędkość i odległość jest przez astronomów uznawana za potencjalnie niebezpieczną. Będzie trzymać się z dala od naszej planety zaledwie o 1,93 miliona kilometrów. To blisko, ale nadal pięć razy dalej, niż Księżyc.

Lokalizacja asteroidy (7482) 1994 PC 1 przewidywana w dniu 18 stycznia 2022 roku. Żródło: EarthSky, autor : Eddie Irizarry

Dla przeciętnego Ziemianina oznacza to, że oceniana jako niebezpieczna asteroida będzie zaledwie obiektem przypominającym gwiazdę. Przesunie się po nocnym niebie z prędkością 19,56 km/sek względem Ziemi, a przy dobrej pogodzie dostrzeżemy jej wędrówkę uzbrojeni w teleskop. Na obserwacje gołym okiem nie możemy liczyć, ponieważ jej jasność szacowana jest na 10 magnitudo.

Źródło: Science Alert, EarthSky