Elon Musk żaląc się, że silniki Raptor wykończą SpaceX, wywołał do odpowiedzi nie swoich pracowników, a konkurencję. Rocket Lab zaprezentowało możliwości rakiety Neutron z silnikami Archimedes. Czy szykuje się zmiana układu sił w branży komercyjnych lotów kosmicznych?

Nie od dziś wiadomo, że Elon Musk musiał uczyć się zarządzania ludźmi na serialu the Office. Jego życzliwość jako szefa nie zna granic. Tuż przed Świętem Dziękczynienia postanowił serdecznie poinformować pracowników Space X, że problemy z dostawami silników Raptor, mogą wykończyć firmę. Cokolwiek chciał w ten sposób osiągnąć, zrobił doskonałe wejście dla konkurencji.

W aurze rozwiązywania problemów tam,gdzie inni ich szukają, Rocket Lab Petera Becka zaprezentowało możliwości nowego projektu rakiety powracającej. Neutron. Wposażona w autorskie silniki Archimedes, nie potrzebuje naziemnej infrastruktury do startu i lądowania. Na dodatek jej napęd nie ma zużycia porównywalnego z chusteczkami higienicznymi. Czy SpaceX powinno zacząć szukać rakiecie Falcon 9 jakiegoś pogodnego muzeum?

Jak prezentuje się rakieta Newton od Rocket Lab?

O projekcie rakiety Neutron można było usłyszeć już w marcu br. Wtedy Peter Beck postanowił zmielić swoją czapkę w mikserze i przyznał, że pomylił się do tego stopnia, że powinien zjeść swoje nakrycie głowy. Chociaż nie wiadomo czy czapka była smaczna, to CEO Rocket Lab zakończył jej konsumpcję zapowiedzią własnego projektu rakiety wielokrotnego użytku.

Żartobliwa forma odszczekania swoich opinii na temat rakiety Falcon 9 przyciągnęła uwagę, ale pozostawiła opinię publiczną w przeświadczeniu, że Rocket Lab ma zamiar wycofać się z konkurowania ze SpaceX i raczej kopiować wypróbowane rozwiązania, niż proponować rewolucję.

Prezentacja sprzed kilku dni przeczy tym przypuszczeniom. Okazuje się, że człowiek, który w obronie własnej wiarygodności jest w stanie zjeść trochę tekstyliów, ma nie tylko dystans do siebie, ale przede wszystkim umie przemyśleć sprawę.

Oto prezentacja rakiety Neutron w wykonaniu Petera Becka (napisy w dowolnym języku można wybrać posługując się zębatką):

Czy rakieta Neutron jest odpowiedzią na problemy SpaceX z silnikami Raptor?

Rakieta Neutron jest konstruowana z myślą o zastosowaniach geostacjonarnych, takich jak rozmieszczanie satelit, budowa lub naprawa stacji kosmicznych itp. Falcon 9, wykorzystywana przez SpaceX do umieszczania satelit Starlink jest więc jej jedynym znaczącym konkurentem.

Wydaje się, że parametry rakiety projektowanej przez Rocket Lab nie są w stanie zawstydzić Falcon 9:

wysokość: 40 m

średnica głównego trzonu: 7 m

średnica owiewki: 5 m

ładowność: 8 – 15 ton

masa startowa: 480 ton

Mimo to, istnieją gry, w których łatwiej jest wygrać słabszymi kartami.

Falcon 9 wszystko ma większe: ładowność, gabaryty, ale także masę. Według Rocket Lab niepotrzebnie, bo to zwiększa wymagania w stosunku do silników. Rakiety Neutron będą wykonane z kompozytu węglowego, a nie stali. Dzięki temu ich masa własna będzie niższa, a to się opłaca nawet kosztem nośności. Pozwala bowiem używać silników Archimedes o mniejszej mocy, niż kłopotliwe Raptory. Ta cecha pozwala liczych na ich dużo mniejsze obciążenie eksploatacją, a tym samym większą trwałość.

Mocne strony rakiety Neutron

Same w sobie silniki Archimedes nie są największym atutem projektu Rocket Lab. Podobnie jak kompozyt używany w konstrukcji rakiety są one roziązaniem, które świat już widział. Fima Becka proponuje cały festiwal bardziej innowacyjnych rozwiązań.

Start z niewymagającego lądowiska

Rakieta Neutron nie potrzebuje do startu żadnej konstrukcji stacjonarnej. Wystarczy, że jej kształt to stożek o wyraźnie szerszej podstawie, na której jest ustawiana. Wolna przestrzeń z płaską powierzchnią startową to maksymalna inwestycja, jaka jest potrzebna do rozpoczęcia lotów.

Mechanizm Hungry Hippo

Górna część rakiety stanowi element nośny, w którego wnętrzu umieszczana jest kapsuła ładunku. Po dotarciu na miejsce przeznaczenia skrywające ją owiewki będą się rozchylać, wypuszczać przesyłkę w przestrzeń kosmiczną, po czym zamykać.Ten mechanizm jest autorskim pomysłem Rocket Lab i nazywa się „Hungry Hippo”.

Choć ma pocieszną nazwę, to jego celem jest oszczędność i wygoda. Owiewki to niepotrzebna strata, ale w rakiecie Neutron będą one stałym elementem konstrukcyjnym. Nie trzeba będzie ich porzucać, ani wyłapywać. Wystarczy zamknąć niczym paszczę hipopotama, żeby rakieta mogła rozpocząć proces powrotu na Ziemię.

Kształty pomagające bezusterkowo wejść w atmosferę

Najtrudniejszym etapem dla rakiet powracających na Ziemię jest ponowne wejście w atmosferę. To wtedy można spodziewać się ogromnych turbulencji, które wystawiają konstrukcje pojazdów kosmicznych na prawdziwy test wytrzymałości. Rakiety Falcon 9 biorą ten etap „na blachę”, ale Neutron nie będzie musiała. Jej kształt sprzyja zmniejszeniu ciśnienia, na które będzie wtedy narażona. To da jej szanse na powrót w stanie możliwym do podjęcia ponownej podróży.

Precyzyjne lądowanie

Natychmiastowy ponowny start nie jest też żadnym niedopowiedzeniem. Rakieta Neutron nie będzie wracać jak jakiś bezdomny surfer na środek oceanu. Wyląduje w miejscu, z którego została wystrzelona. Peter Beck nie wdaje się w szczegóły techniczne tej funkcjonalności, ale jeśli faktycznie jest ona w zasięgu Rocket Lab, to SpaceX może zacząć się martwić. Nadrobić taką zaległość może być trudno, a to rozwiązanie potężnie redukuje koszty sprowadzenia rakiety do domu i czas jej wyłączenia z floty pojazdów kosmicznych.

Czy SpaceX może się obawiać Rocket Lab?

SpaceX dobrze zrobi oddech konkurencji na plecach. Mimo to, w projekcie Rocket Lab jest za dużo niewiadomych, żeby był obecnie czymś więcej, niż szturchaniem giganta łokciem. Przede wszystkim dlatego, że to Falcon 9 wynoszą satelity w przestrzeń kosmiczną. Rocket Lab ma doświadczenie w lotach kosmicznych, ale Neutron wystartuje w nich dopiero za dwa lata.

Z drugiej strony dwa lata to dobra cezura, żeby uświadomić sobie, jak bardzo zmienia się branża lotów kosmicznych i co oznacza jej komercjalizacja. Pod koniec 2019 roku show Petera Becka byłoby niepoważne. Teraz jest akceptowalne, a nawet oczekiwane. Już nie chodzi o zbudowanie rakiety, która zadziała lub da radę wrócić. Ważne stają się koszty jej produkcji i użytkowania. Zaczął się wyścig o klienta i moment na reklamę i secjalizację. Jeśli Rocket Lab dobrze się wstrzeli, może dostać całkiem kaloryczny kawałek tortu. On rośnie, a Space X już teraz ma prawo mieć go po uszy.

Żródło: Rocket Lab