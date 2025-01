1,5 mln Polaków przeniosło numer. Ta sieć straciła w 2024 najwięcej klientów

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował świeży raport dotyczący przenoszenia numerów w całym 2024 roku. Z "wielkiej czwórki" tylko jeden operator wyszedł na plus.

Jak wynika z danych ujawnionych przez UKE, w całym 2024 roku Polacy przenieśli do innych sieci aż 1 512 029 numerów. To sporo więcej niż w 2023 (1 464 262 numery) i 2022 (1 358 163 numery).

Widać więc wyraźnie, że z roku na rok Polacy coraz chętniej korzystają ze swobody lawirowania między ofertami różnych operatorów. Które sieci najwięcej na tym tracą, a które najwięcej zyskują?

Przenoszenie numerów komórkowych w 2024 roku - ranking

Jeśli chodzi o czterech największych operatorów, dane dotyczące przenoszenia numerów prezentują się tak:

Operator Oddane numery Przyjęte numery Bilans Play (P4) 358 899 419 929 +61 030 T-Mobile 299 745 287 055 -12 690 Orange 388 720 349 150 -39 570 Plus (Polkomtel) 380 514 265 394 -115 120

Największym (a w zasadzie jedynym) wygranym jest Play. Na przejście do tej sieci zdecydowało się najwięcej Polaków, a jednocześnie straciła ona mniej numerów niż Orange i Plus. W efekcie Play jako jedyny zanotował bilans dodatni, kończąc rok z ponad 60 tys. numerów na plusie.

Największym przegranym okazał się natomiast Plus. W 2024 stracił on co prawda nieco mniej numerów niż Orange, ale za to znacznie mniej zyskał. Efekt? Przeszło 115 tys. numerów na minusie. Ten operator nie ma dobrej passy, bo przegrał także w rankingu internetu mobilnego 2024.

Dość optymistycznie do swoich wyników podchodzić może T-Mobile. Ten co prawda przyciągnął do siebie mniej klientów niż Play i Orange, ale jednocześnie stracił najmniej numerów ze wszystkich.

Sumarycznie cała wielka czwórka więcej numerów straciła niż zyskała, kończąc rok z bilansem ponad 106 tys. numerów na minusie. Gdzie podziali się ci klienci?

Polacy coraz chętniej sięgają po oferty wirtualnych operatorów

W raporcie UKE uwzględniono 132 sieci działających jako operatorzy wirtualni (działający w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną innych sieci) lub VoIP (działający w oparciu o infrastrukturę chmurową). Aż 87 z nich zakończyło rok 2024 z bilansem dodatnim.

Wyjąwszy “wielką czwórkę”, najwyższy bilans dodatni w 2024 zanotowały sieci:

Vectra (+19 046 numerów); Mobile Vikings (+18 486 numerów); PLFON (+18 085 numerów); Netia (+17 020 numerów); Premium Mobile (+14 425 numerów).

Skąd rosnąca popularność operatorów wirtualnych oraz VoIP? Ci - z uwagi chociażby na brak rozbudowanych sieci sprzedaży - mogą sobie często pozwolić na konstruowanie ofert atrakcyjniejszych cenowo. Przemawiać za nimi może także wygoda. Na oferowanie planów komórkowych decyduje się coraz więcej lokalnych dostawców telewizji czy internetu domowego, co pozwala zawrzeć kilka różnych usług w jednym abonamencie.