W Chinach można kupić kartę graficzną GeForce RTX 3060, która jest tańsza od zwykłych modeli dostępnych w sklepach. Atrakcyjne oferty mogą wydawać się kuszące, ale sprzęt może powodować poważne problemy.

GeForce RTX 3060 to jedna z ciekawszych kart graficznych do grania. Niedawno w chińskich sklepach pojawiły się oferty sprzedaży tańszych modeli, które na pewno kuszą potencjalnych klientów (często można tutaj zaoszczędzić kilkaset złotych!). Czego można się po nich spodziewać?

Chińska karta graficzna GeForce RTX 3060 – tego jeszcze nie grali

Dawid z kanału Dawid Does Tech Stuff postanowił zamówić kartę GeForce RTX 3060 z firmy JieShuo (też pierwszy raz o niej słyszymy) i ją przetestować.



Karta bazuje na układzie graficznym stosowanym w mobilnych kartach

Tak naprawdę mamy do czynienia z kartą graficzną GeForce RTX 3060 do komputerów PC, która bazuje na karcie graficznej GeForce RTX 3060 stosowanej w laptopach. Oficjalnie takie połączenie nie istnieje, ale chińskie fabryki potrafią sprzedać wszystko :-).

Konstrukcja bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA106 z 3840 jednostkami cieniującymi i oferuje 6 GB pamięci wideo GDDR6 192-bit. Mamy zatem trochę mocniejszy rdzeń (ale ograniczony limitami mocy – 80 W!) i połowę pojemności pamięci VRAM.

Model GeForce RTX 3060 (karta do PC) GeForce RTX 3060 (mobilna karta) Układ graficzny Ampere GA106 Ampere GA106 Jednostki cieniujące 3584 3840 Rdzenie Tensor 112 (3. gen) 120 (3. gen) Jednostki RT 28 (2. gen) 30 (2. gen) Taktowanie rdzenia 1320/1777 MHz ???? MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 6 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 15 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 360 GB/s 336 GB/s TGP (zasilanie) 170 W (8-pin) ??? (8-pin) Cena (sugerowana) $329 ???

Test chińskiej karty graficznej GeForce RTX 3060

Problemy pojawiają się przy odpaleniu karty, bo nie można do niej zainstalować ani standardowych sterowników do desktopowych kart GeForce RTX 3000, ani też sterowników do mobilnych układów GeForce RTX 3000. Działające sterowniki podesłał więc chiński sprzedawca. Później okazało się, że chińskie sterowniki zawierają wirusy (!).



Dostarczone przez sprzedawcę sterowniki zawiarały wirusy

Jak wypada karta? W niektórych grach chiński GeForce RTX 3060 wypada trochę słabiej niż zwykły, desktopowy GeForce RTX 3060 (różnica na poziomie kilku procent). Należy jednak zauważyć, że w niektórych tytułach karta wypada dużo słabiej (kilkadziesiąt procent spadku wydajności), a w niektórych dużo lepiej. Wydajność karty jest nierównomierna, a do tego dochodzą ścinki animacji. Dawid próbował przeinstalować system, ale ten odmówił współpracy z dostarczonymi sterownikami..

Chińska karta GeForce RTX 3060 pozornie wydaje się ciekawą propozycją, ale w praktyce jest to problematyczny sprzęt. Warto zatem dobrze zastanowić się nad propozycją, aby potem nie czuć się zaskoczonym czy niezadowolonym z zakupu.

Źródło: Dawid Does Tech Stuff