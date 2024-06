PS5 pogłębia integrację z Discord. Zapowiedź nowej funkcji

Konsole do gier

Sony pogłębia integrację konsoli PlayStation 5 z komunikatorem Discord. Nowa funkcja sprawi, że dołączanie do czatu głosowego stanie się mniej uciążliwe. Ułatwiony dostęp będzie wprowadzany etapami.

Komunikator Discord został wprowadzony do środowiska PlayStation 5 w 2023 r. Gracze otrzymali dostęp do nowej metody komunikowania się oraz integrowania z rozmaitymi społecznościami. Japońska korporacja dostrzegła jednak pewien element, który można poprawić.

Jak połączyć się z Discordem przez PS5?

Do tej pory, by uruchomić komunikator Discord na PS5, należało zainicjować połączenie przez zewnętrzną aplikację uruchomioną na PC lub urządzeniu mobilnym. Sony poinformowało, że zamierza uprościć procedurę. Discord będzie można uruchomić z poziomu konsoli PS5, bez zewnętrznych aplikacji.

Aby tego dokonać, należy przejść do "Centrum sterowania PS5" i wybrać zakładkę "Discord" w "Game Base". Następnie należy wybrać serwer Discord lub grupę DM, do której gracz zamierza dołączyć. Pozostaje wybranie preferowanego kanału głosowego, co w konsekwencji ujawni szczegółowe informacje, np. kto uczestniczy w czacie głosowym.

W ramach dalszej integracji PS5 z Discord użytkownicy otrzymają specjalne powiadomienia w menu konsoli, gdy inny użytkownik spróbuje zadzwonić. Odbierając, będzie można od razu dołączyć do rozmowy z poziomu PS5.

Nowa funkcja będzie wprowadzana stopniowo

Japoński gigant branży poinformował, że opisana funkcjonalność będzie wprowadzana stopniowo w nadchodzących tygodniach. Nowa opcja stanie się dostępna w pierwszej kolejności w regionie Japonii/Azji, następnie dostęp do niej otrzymają gracze z Europy. W dalszej kolejności aktualizacja pojawi się w Australii/Nowej Zelandii i na Bliskim Wschodzie, a na samym końcu w obu Amerykach.

Podkreślono również o konieczności zaktualizowania PS5, by móc skorzystać z nadchodzącej opcji. To oraz połączenie konta PlayStation Network z Discord będzie konieczne.

Przy okazji ujawniono skalę popularności Discord na PS5. W oficjalnym wpisie na PlayStation.Blog przekazano, iż od momentu uruchomienia komunikatora “gracze dołączyli do czatu głosowego Discord na PS5 ponad 290 milionów razy”.

