W pierwszym roku Sony wyprodukuje znacznie mniej egzemplarzy PlayStation 5 niż miało to miejsce w przypadku konsoli poprzedniej generacji. Jak podaje Bloomberg – wcale nie wynika to z problemów produkcyjnych.

Popyt na PlayStation 5 będzie niższy niż na PS4?

PlayStation 5 zapowiada się bardzo dobrze. Choć pod względem specyfikacji przegrywa z Xbox Series X, to jest ona i tak znaczącym krokiem naprzód względem PS4. To musi wiązać się z wyższą ceną urządzenia i firma Sony – jak podaje Bloomberg, opierając się na swoich źródłach – jest przekonana, że tak dobra sprzedaż jak w przypadku poprzedniczki po prostu nie jest możliwa.

Wcześniej mówiło się, że na rynek może trafić mniej egzemplarzy ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne spowodowane epidemią. Źródła Bloomberga każą jednak spojrzeć na tę sytuację inaczej. Japoński gigant miałby być w stanie wyprodukować więcej urządzeń niż zamierza, ale nie jest pewny, czy uda się je sprzedać.

PlayStation 4 w ciągu pierwszych dwóch kwartałów znalazło około 7,5 miliona nabywców (a gdyby nie braki w sklepach, sprzedanych egzemplarzy mogłoby być nawet więcej). Tymczasem w przypadku PS5 szacuje się, że do sklepów trafi jedynie około 5-6 milionów sztuk. To wciąż przyzwoity wynik, ale biorąc pod uwagę rosnącą liczbę graczy, można by się spodziewać rekordu, a nie spadku.

To, ile zapłacimy za PS5 wciąż pozostaje tajemnicą

Jak na razie nie poznaliśmy oficjalnej ceny konsoli PlayStation 5. Mówi się, że będzie się mieścić między 499 a 549 dolarów. To spora sumka, jeśli weźmie się pod uwagę, że „czwórka” w dniu premiery kosztowała 399 dolarów. Wynika to przede wszystkim z lepszych (i rzadszych) podzespołów.

Inne źródła sugerują, że Sony obniży cenę do 449 dolarów, ale wówczas sprzedawałaby konsole PlayStation 5 bez zysku, licząc na to, że odkuje się na grach i usługach cyfrowych. Wierzycie w taki scenariusz?

Ja niekoniecznie. I z jednej strony jestem w stanie zrozumieć obawy Sony, z drugiej jednak – skoro jesteśmy w stanie płacić za flagowe smartfony ponad 4000 złotych, to dlaczego mielibyśmy się nie skusić na konsolę za 3000? Oczywiście: temat jest bardziej złożony, ale mimo w tej chwili to nie wydaje mi się, by PlayStation 5 miało narzekać na brak zainteresowania.

