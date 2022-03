Podczas wiecu poparcia w rocznicę aneksji Krymu, rosyjski przywódca zaprezentował się społeczeństwu. Jednak większość, widziała tylko to co chciał, by zobaczyła. I wcale nie potrzebne były tu skomplikowane technologie

Propaganda to mechanizm oddziaływania na ludzi, który w XX wieku ukształtował się jako potężne narzędzie zdolne manipulować masami i przekonywać ich do fałszywej prawdy. Choć kojarzona zwykle z czasami wojen, doskonale sprawdza się także w momentach pokoju, tylko zwykle nie chcemy jej dostrzec, woląc akceptować pozorny spokój.

Do kłamstw nie trzeba skomplikowanych technik komputerowej obróbki obrazu i dźwięku

Inwazja Rosji na Ukrainę otworzyła wielu ludziom, miejmy nadzieję, oczy na siłę jaką ma propaganda. I fakt, że choć żyjemy w czasach cyfrowych, rzekomo świadomi zagrożeń jakie niesie manipulacja rzeczywistością, wcale nie jesteśmy wszyscy na nią w pełni odporni.

I to nie dlatego, że posługujący się propagandowymi technikami stosują wyrafinowane rozwiązania. Wszak dziś można z pomocą czegoś takiego jak przetwarzanie obrazu deep fake wygenerować nieprawdziwe wystąpienia przywódców państw, włożyć im w usta kłamliwe wypowiedzi.

Lecz nie zawsze trzeba uciekać się do pomocy komputerów. Owszem zaawansowanie w transmisji obrazu, jego manipulacji jest pomocne, ale często wystarczy zwykła przeźroczysta kuloodporna klatka i odpowiednie kadry kamer, by ukryć przed ludźmi swój strach. A ten towarzyszy wszystkim despotycznym przywódcom od zawsze.

putin w kuloodpornej klatce

Doskonałym przykładem jest niedawne wystąpienie putina podczas uroczystości rocznicowych związanych z aneksją Krymu przez Rosję w 2014 roku. Zorganizowano je na Łużnikach, zgromadzono publiczność, która nie miała innego wyjścia jak uczestniczyć, a wielu osobom nawet nie powiedziano po co to całe zgromadzenie. Owszem widzieli oni jaki strach towarzyszy putinowi, ale to tylko ułamek społeczności, do której rosyjskie media kierowały przesłanie. A ona w dużym stopniu może w nie uwierzyć, nawet jeśli przybywa świadomych okrucieństw jakich dopuszczają się wojska rosyjskie w Ukrainie.

Na umieszczonym na Twitterze nagraniu widać, że putin przebywał przez cały czas w kuloodpornej przeźroczystej klatce. Na tyle dużej, by na ujęciach z kamer możliwe było zamaskowanie jej obecności. Klatki bez której prawdopodobnie nie odważyłby się pokazać tak dużej grupie ludzi. Nawet kuloodporna kamizelka skrywająca się pod kurtką nie zapewniłaby mu takiego komfortu.

Wydawałoby się, że weryfikacja informacji to dziś proste zadanie

Rosyjska propaganda jest nam nie w smak z wielu powodów. Ukraina to bądź co bądź sąsiadujący z Polską kraj, a Rosja od zawsze kojarzyła się negatywnie. Problem jest jednak dużo pokaźniejszego kalibru niż tylko manipulacja w rosyjskiej telewizji. Propagandą w różnej postaci posługują się dziś bowiem praktycznie przywódcy wszystkich państw.

Tyle, że zwykle nie jest ona sposobem usprawiedliwienia działań tak brutalnych jak w Ukrainie, więc jej nie dostrzegamy. Każda grupa dysponująca władzą nad pewną społecznością, zawsze, jak głęboko by nie sięgnąć pamięcią w historię, obawiała się jednego. Że poddani i akceptujący jej przywództwo zaczną samodzielnie myśleć i wyciągać wnioski.

Niestety wcale nie jest to takie proste. Bo choć dziś media internetowe dają nam wygodny dostęp do informacji z dowolnego miejsca na świecie, to wciąż musimy tę informację zweryfikować. Nie można jej wierzyć tylko dlatego, że jest dla nas wygodna, lub odrzucać bo jest wręcz przeciwnie. Lecz wbrew pozorom weryfikacja wymaga dużego zaangażowania, a czasem jest wręcz niemożliwa. Dlatego obraz świata w jakim żyjemy nie jest jeden. Świat jest taki jakim go sobie ludzie wybiorą i w niego uwierzą. I to mnie niepokoi.

Źródło: inf. własna