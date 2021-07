Smartphone for Snapdragon Insiders to smartfon, który zostanie naszpikowany wieloma najnowszymi rozwiązaniami. Nie może być jednak inaczej, bo jest on szykowany z myślą o pasjonatach.

Qualcomm i ASUS tworzą Smartphone for Snapdragon Insiders

Qualcomm to jedna z ważniejszych firm na rynku mobilnym, chociaż nie zajmuje się produkcją smartfonów. Zapowiedziany właśnie Smartphone for Snapdragon Insiders tak naprawdę niewiele zmienia. Nie oznacza bowiem, iż w sklepach nagle pojawi się plejada smartfonów z logo Qualcomm, a dodatkowo Smartphone for Snapdragon Insiders tak naprawdę został zaprojektowany przez wybranego partnera - ASUS. Jednocześnie nie wypada przejść obok tematu obojętnie.

Nazwa urządzenia nie jest może szczególnie chwytliwa, ale doskonale oddaje jego istotę. Powstało z myślą o społeczności Snapdragon Insiders. Całkiem sporej, bo liczącej około 1,6 mln członków, pasjonatów nowych technologii napędzających rynek mobilny. To zaawansowani użytkownicy, a więc po Smartphone for Snapdragon Insiders należy oczekiwać topowej specyfikacji.

Mamy tu do czynienia z bardzo bliskim krewnym modelu ASUS ROG Phone 5. Smartphone for Snapdragon Insiders ma minimalnie gorszy aparat fotograficzny i mniejszą baterię 4000 mAh, będzie też dostępny w tylko jednym, ale bogatym wariancie - 16 GB RAM LPDDR5 + 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Nie zmieniono 6.78-calowego ekranu AMOLED z odświeżaniem 144 Hz i HDR10+ oraz procesora Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660.

Nie mogło zabraknąć też takich rozwiązań jak Qualcomm 3D Sonic Sensor (2. generacji), Qualcomm Game Quick Touch czy Qualcomm Snapdragon Sound Technology. Jak chwali się Qualcomm, smartfon będzie też najbardziej zaawansowaną platformą łączności na świecie (5G mmWave i sub-6 GHz czy dwie anteny Bluetooth 5.2).

Smartfon Qualcomm będzie drogi, ale zestaw rozbudowano

Wystarczy rzut oka na specyfikację i już można domyślać się, jak będzie wyglądała tutaj cena. Dodając kilka innych kwestii, finalnie Smartphone for Snapdragon Insiders ma kosztować aż 1499 dolarów.

Trudno przypuszczać, aby zainteresowanych tą konstrukcją najbardziej kusiły dodatkowe akcesoria, ale wypada oddać producentowi, że zadbał o dość rozbudowany zestaw. W opakowaniu znajdzie się nie tylko Smartphone for Snapdragon Insiders, ale też prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne z aktywną redukcją szumów przygotowane we współpracy z Master & Dynamic, szybka ładowarka 65W, pleciony kabel USB-C i gumowa osłona krawędzi obudowy.

Sprzedaż ma rozpocząć się w sierpniu. Jeśli chodzi o dostępność, póki co wymieniono kilka państw. Smartphone for Snapdragon Insiders z pewnością pojawi się w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej i Indiach (tu może nieco później).

Źródło: qualcomm