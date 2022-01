Jeśli wierzyć plotkom, to Quantic Dream pracuje obecnie nie tylko nad Star Wars: Eclipse, ale także nad produkcją AAA, osadzoną w średniowiecznym świecie fantasy. Informacje te pochodzą od informatora o pseudonimie AccountNGT – czego jeszcze możemy się od niego dowiedzieć?

Rewelacje tu przytoczone nie są potwierdzone i są to jedynie plotki, acz warto na początku zaznaczyć, że użytkownik AccountNGT może być całkiem interesującym źródłem informacji. Potwierdzeniem tego może być chociażby fakt, że kilka dni przed oficjalnym pojawieniem się zwiastuna gry Star Wars: Eclipse, udostępnił on w sieci pochodzącą z niego grafikę. Co więcej, jego konto obserwowane jest przez Geoffa Keighley'a, znaną postać z branży gier.

Co wie AccountNGT czego my nie wiemy?

Jak wynika z wpisu na Twitterze, Quantic Dream pracuje obecnie nad trzema grami, w tym jedną produkcją opartą na demie The Dark Sorcerer z 2013 roku – jej nazwa to ponoć "Dreamland". Ma być ona bardziej zaawansowana niż Star Wars: Eclipse i mimo mroków średniowiecza mieć wydźwięk humorystyczny.

Użytkownik wspomina również o tym, że gra pojawi się na wielu platformach, w tym PC. Co ciekawe, ma być interaktywna oraz mieć nieliniową fabułę, co może oznaczać, że będzie podobna chociażby do Detroit: Become Human. Jeśli tak, to z pewnością można spodziewać się ciekawej fabuły pełnej wyborów oraz daleko idących konsekwencji.

Twórcy ponoć nie mogą znaleźć dobrych programistów, dlatego gra raczej nie pojawi się w najbliższych miesiącach, ani nawet latach.

O ile oczywiście powyższe doniesienia są prawdziwe.

