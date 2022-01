AMD coraz mocniej skupia się na kartach graficznych dla profesjonalistów. Po topowych modelach Radeon Pro W6800 i W6600, tym razem przyszła kolej na tańszą propozycję – na rynku debiutuje Radeon Pro W6400, który ma być królem niższego segmentu.

W odróżnieniu od popularnych kart graficznych Radeon do gier, modele Radeon Pro to sprzęt projektowany z myślą o profesjonalistach – mowa tutaj o projektantach, inżynierach, czy po prostu użytkownikach biurowych. I tak, tutaj też producent wprowadza nowe konstrukcje.

Premiera karty AMD Radeon Pro W6400

Radeon Pro W6400 to kolejny przedstawiciel najnowszej generacji RDNA 2, ale tym razem z niższej półki – taki model nada się do projektowania 2D, obliczeń finansowych, czy po prostu wspomagania typowych, biurowych zadań. Warto bowiem zauważyć, że nie wszyscy profesjonaliści używają kart graficznych od razu do projektowania 3D czy renderowania.

Specyfikacja nie powinna być zaskoczeniem, bo właściwie mamy do czynienia z profesjonalnym odpowiednikiem modelu Radeon RX 6400. Producent zastosował układ graficzny AMD Navi 24 XL z 768 procesorami strumieniowymi, 12 jednostkami Ray Accelerators i 16 MB pamięci Infinity Cache. Całość wspomaga 4 GB pamięci GDDR6 64-bit.

Karta komunikuje się z komputerem za pomocą złącza PCI-Express 4.0 x4. Do dyspozycji oddano dwa pełnowymiarowe wyjścia wideo DisplayPort 1.4, co teoretycznie powinno spełnić oczekiwania większości profesjonalistów (bo większość takich użytkowników korzysta z jednego lub maksymalnie dwóch monitorów 1080p lub 4K). Zabrakło jednak sprzętowego enkodowania H265/HEVC i 4K H264 oraz dekodowania AV1.

Warto również dodać, że mamy tutaj do czynienia z kompaktową konstrukcją (HHHL), która zmieści się nawet do mniejszych obudów. Dodatkowo karta cechuje się bardzo małym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, dzięki czemu nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania.

Radeon Pro W6400 lepszy od propozycji Nvidii

Radeon Pro W6400 to model z niższej półki, jednak i tak mamy tutaj obserwować spory wzrost wydajności. Na jakie osiągi możemy liczyć?

Według testów producenta, Radeon Pro W6400 często wypada dużo lepiej od swojego poprzednika (modelu Radeon Pro WX3200 z 2019 roku). Uczciwie jednak trzeba zaznaczyć, że są zastosowania, gdzie karta jest wypada porównywalnie lub nawet jest trochę gorsza.

Radeon Pro W6400 to też konkurent dla modelu Nvidia T600 z 2021 roku. W większości zastosowań jest on wydajniejszy, ale znowu też zdarzają się zastosowania, gdzie obydwie konstrukcje oferują podobne osiągi.

Radeon Pro W6400 – kiedy i za ile w sprzedaży?

Producent chwali się, że Radeon Pro W6400 jest królem ekonomicznych kart graficznych dla profesjonalistów, którzy wykorzystują sprzęt do codziennych, mniej wymagających zadań.

Karta została wyceniona na 229 dolarów, więc nieco wyżej względem poprzednika (ten kosztował 199 dolarów). Sprzedaż ma ruszyć jeszcze w tym kwartale.

Nie tylko desktopy – AMD wprowadza kolejne mobilne karty Radeon Pro

Przy okazji warto dodać, że AMD wprowadziło do oferty dwie nowe karty graficzne z serii Radeon Pro W6000M, które znajdą zastosowanie w mobilnych stacjach roboczych – to ekonomiczne modele Radeon Pro W6500M i Radeon W6400M (dołączą one do wcześniejszego modelu Radeon Pro W6600M).

W tym przypadku jednak ujawniono tylko specyfikację techniczną. Nie wiemy jak karty wypadają w praktyce na tle poprzedników i odpowiedników konkurencji. Nie wiadomo też nic o dostępności laptopów z takimi układami.

Źródło: AMD