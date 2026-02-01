Trafił na prawdziwą perełkę. Kupił starego Radeona za 5 dol.

W sklepach z używanym sprzętem kryją się prawdziwe perełki – użytkownik Reddita znalazł Radeon RX 5700 XT za zaledwie 5 dolarów. Choć karta jest już starsza, po drobnej konserwacji wciąż pozwala na komfortowe granie w 1080p.

Topowe karty graficzne potrafią kosztować fortunę, a według ostatnich prognoz ceny w nadchodzących miesiącach mogą jeszcze wzrosnąć. Rozwiązaniem dla osób szukających wydajnego sprzętu w przystępnej cenie może być rynek wtórny. Amerykańskie sklepy z używanymi komputerami czy lokalne second handy często kryją prawdziwe okazje – wystarczy mieć oko na dobry sprzęt i trochę cierpliwości.

Kupił kartę graficzną za 5 dolarów

Przykładem jest użytkownik Reddita, 12kdaysinthefir, który opublikował wpis ze swoim znaleziskiem. W lokalnym sklepie Goodwill natknął się na kartę graficzną ASRock Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming OC za jedyne 4,99 dol.

12kdaysinthefir zauważył, że karta była wcześniej zmodyfikowana przez poprzedniego właściciela – w środku zamiast standardowej pasty termicznej i padów znajdowały się miedziane bloki chłodzące. Aby przywrócić sprzęt do pełnej sprawności, nowy właściciel wykorzystał pady z innej, starej karty, nałożył świeżą pastę termiczną i ponownie zamontował chłodzenie. Po tych prostych czynnościach karta ruszyła bez problemów, udowadniając, że czasem używany sprzęt wymaga jedynie podstawowej konserwacji, aby działać jak nowy.

Radeon RX 5700 XT nadal pozwala na granie

Dla przypomnienia, Radeon RX 5700 XT zadebiutował w 2019 roku jako odpowiedź AMD na karty NVIDIA GeForce RTX 2060 i RTX 2060 SUPER. Wyposażono go w układ graficzny z generacji Navi (2560 SP) oraz 8 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Podczas premiery cena modelu wynosiła 399 dol., co wówczas wydawało się opłacalną propozycją.

Choć jest to już starszy sprzęt, wciąż nadaje się do grania w mniej wymagające tytuły w rozdzielczości 1080p. Karta nie obsługuje nowszych technologii, takich jak Ray Tracing czy skalowanie FSR, ale do okazjonalnego grania lub starszych gier sprawdzi się bez problemu.

Warto szukać okazji

Historie takie jak ta pokazują, że w sklepach z używanym sprzętem można znaleźć ciekawy sprzęt w niezwykle niskich cenach. Często dzieje się tak, że starsze, wciąż sprawne karty trafiają do punktów z używanymi rzeczami, ponieważ sklepy nie mają czasu ani specjalistycznej wiedzy, by je dokładnie przetestować – sprzęt sprawny bywa mylnie oznaczony jako złom.

Oczywiście, zakupy w second handach wiążą się z pewnym ryzykiem – nie każda karta będzie działać od razu. Historia RX 5700 XT pokazuje jednak, że nawet rozmontowane lub zmodyfikowane GPU można przywrócić do pełnej sprawności przy odrobinie wiedzy i cierpliwości. Dla budżetowych graczy i majsterkowiczów, którzy lubią samodzielnie naprawiać elektronikę, takie sklepy mogą kryć prawdziwe skarby.