Karty graficzne Intel Arc dostaną nową funkcję. Warto na nią poczekać

Intel XeSS 3 MFG to technologia, która poprawia płynność animacji. Serwis Tom’s Guide ustalił, że technologia trafi nie tylko do zintegrowanych układów graficznych, ale też do samodzielnych kart graficznych.

Funkcja Intel XeSS 3 MFG (Multi-Frame Generation) to jedna z najważniejszych nowości, jakie zadebiutowały wraz z procesorami Intel Core Ultra 300 wyposażonymi w grafikę Intel Arc. Jest ona częścią technologii XeSS 3, która znacząco rozszerza możliwości klasycznego skalowania obrazu.

XeSS 3 nie tylko renderuje gry w niższej rozdzielczości i inteligentnie skaluje je do wyższej jakości, ale dodatkowo wprowadza generowanie wielu klatek. Technologia XeSS MFG wykorzystuje algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do analizy kolejnych klatek obrazu, a następnie tworzy pomiędzy nimi dodatkowe, pośrednie klatki. Działa to w podobny sposób do rozwiązań konkurencji, takich jak NVIDIA DLSS MFG czy AMD FSR MFG.

Efekt? Znacznie wyższa liczba klatek na sekundę bez proporcjonalnego wzrostu obciążenia sprzętu. Przekłada się to na płynniejszą animację, krótsze opóźnienia i lepsze wrażenia wizualne, szczególnie w dynamicznych grach akcji.

XeSS 3 MFG w kartach graficznych Intel Arc

Do tej pory technologia XeSS 3 z Multi-Frame Generation była dostępna wyłącznie w procesorach Intel Core Ultra 300 z grafiką Arc. Jak jednak potwierdziła firma Intel w rozmowie z serwisem Tom’s Guide, trafi ona również do dedykowanych kart graficznych — w tym oficjalnie do najnowszych, popularnych modeli Arc B570 oraz Arc B580. Według zapowiedzi ma to nastąpić już w przyszłym miesiącu.

Wsparcie dla Multi-Frame Generation sprawia, że karty graficzne Intel Arc stają się znacznie bardziej atrakcyjne zarówno pod względem ceny, jak i możliwości technologicznych. Gracze decydujący się na taki sprzęt zyskają wyraźnie wyższy FPS nawet w wymagających tytułach, możliwość gry w wyższej rozdzielczości bez utraty płynności, a także dłuższą “żywotność” karty graficznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik AI.