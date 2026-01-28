Niedobory komponentów i rosnące ceny kart graficznych stawiają branżę pod ścianą. Zotac ostrzega, że sytuacja jest na tyle poważna, iż zagrożone może być przetrwanie producentów kart graficznych, a dostępność wielu modeli stanie pod znakiem zapytania.

Rynek podzespołów komputerowych znów znalazł się pod presją. Kryzys na rynku pamięci RAM i NAND prowadzi do ograniczeń dostaw, wzrostu kosztów i zapowiedzi mniejszej produkcji, co uderza w cały łańcuch dostaw sprzętu PC. Skutki mogą być odczuwalne zarówno dla producentów, jak i klientów.

W tym kontekście firma Zotac opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym otwarcie przyznaje, że obecna sytuacja jest “niezwykle poważna” i może zagrozić samemu przetrwaniu producentów oraz dystrybutorów kart graficznych.

Ograniczona podaż pamięci i GPU

Zotac zwraca uwagę, że problemy z dostępnością pamięci wciąż się utrzymują, a dodatkowo ogłoszono ograniczenie wolumenów dostaw procesorów graficznych. Oznacza to, że na rynku może pojawić się jeszcze mniej kart graficznych niż dotychczas, a niektóre modele mają być niedostępne przez dłuższy czas. Dla konsumentów może to oznaczać dalsze problemy z zakupem sprzętu oraz wzrost cen.

Firma podkreśla również obawy dotyczące przyszłej stabilności dostaw. Według Zotaca, poza układami GPU produkowanymi przez Samsunga, zapewnienie regularnych i przewidywalnych dostaw w przyszłości może okazać się bardzo trudne. To sygnał, że koncentracja produkcji i zależność od kilku kluczowych dostawców stają się coraz większym ryzykiem dla całej branży.

Drastyczne podwyżki cen kart graficznych

Kolejnym problemem są ceny. Zotac wprost informuje, że otrzymywane obecnie oferty cenowe są na “nierozsądnym poziomie”. Szczególnie dotkliwe są podwyżki dotyczące flagowego modelu GeForce RTX 5090, ale – co istotne – znacząco wzrosły także ceny bardziej przystępnych kart, takich jak GeForce RTX 5060. To pokazuje, że problem nie dotyczy wyłącznie segmentu premium, lecz obejmuje niemal cały rynek GPU.

W odpowiedzi na te warunki, Taktak Mall – platforma sprzedażowa powiązana z koreańskim oddziałem firmy Zotac – deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby oferować produkty w możliwie najniższych cenach. Jednocześnie firma została zmuszona do czasowego obniżenia stawki punktów lojalnościowych do 0 proc., mimo że zaledwie miesiąc wcześniej ogłoszono ich poziom na 2 proc.. Decyzja ta, jak podkreśla Zotac, była nieunikniona i podyktowana wyłącznie trudną sytuacją rynkową.

Pełna treść oświadczenia (przetłumaczona):

Niedawno ogłosiliśmy politykę przyznawania punktów lojalnościowych w wysokości 2 proc.

Szczerze przepraszamy, że po zaledwie jednym miesiącu musimy ponownie wydać komunikat dotyczący punktów lojalnościowych.

Obecna sytuacja jest niezwykle poważna — na tyle poważna, że rodzi obawy o dalsze przetrwanie producentów i dystrybutorów kart graficznych.

Dostawy pamięci pozostają ograniczone, a dodatkowo ogłoszono, że wolumen dostaw GPU również zostanie zmniejszony.

Ponadto przewiduje się, że kilka modeli będzie niedostępnych przez dłuższy czas.

Osobiście narastają obawy, że poza GPU produkowanymi przez firmę Samsung, zapewnienie stabilnych dostaw w przyszłości może nie być już możliwe.

Co więcej, ceny, które ostatnio otrzymaliśmy, są na nieracjonalnie wysokim poziomie.

Nie tylko cena RTX 5090 gwałtownie wzrosła, ale również podwyżka cen modelu 5060 jest znacząca.

W tych okolicznościach Taktak Mall dokłada wszelkich starań, aby dostarczać produkty w możliwie najniższych cenach.

W rezultacie stopa przyznawania punktów lojalnościowych zostanie tymczasowo obniżona do 0%.

Raz jeszcze szczerze przepraszamy i uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, ponieważ decyzja ta została podjęta nieuniknienie.

Przygotujcie się na kryzys

Oświadczenie Zotaca jasno pokazuje, że kryzys na rynku pamięci RAM i NAND ma bezpośredni wpływ na sektor kart graficznych i może w najbliższych miesiącach doprowadzić do dalszych niedoborów sprzętu oraz wzrostu cen. Producenci zwykle niechętnie mówią otwarcie o problemach rynkowych, dlatego tak jednoznaczny komunikat przyciąga uwagę. Wcześniej PowerColor informował nadchodzących podwyżkach kart graficznych, a dziś te podwyżki są widoczne w sklepach - właśnie np. na przykładzie kart GeForce RTX 5090.