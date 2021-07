Kiedy premiera nowych kart graficznych AMD Radeon? Wygląda na to, że już niedługo – w sieci pojawiły się nowe przecieki na temat modeli Radeon RX 6600 i RX 6600 XT.

Informacje o modelach Radeon RX 6600 i RX 6600 XT nie powinny być dla Was specjalnym zaskoczeniem, bo publikowaliśmy masę przecieków na temat nadchodzących konstrukcji. Czego możemy się spodziewać?

Specyfikacja kart graficznych Radeon RX 6600 i RX 6600 XT

W obydwóch przypadkach producent zastosuje układ graficzny Navi 23 (RDNA 2) – różnica ma sprowadzać się do jego konfiguracji (w modelu RX 6600 zostanie on przycięty, co wpłynie na słabsze osiągi). Na pokładzie znajdziemy również 8 GB pamięci wideo GDDR6 128-bit.

Model Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6600 XT* Radeon RX 6600* Układ graficzny Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XL Jednostki cieniujące 2560 2048 1792 Jednostki teksturujące 160 128 112 Jednostki rasteryzujące 64 32 32 Jednostki Ray Accelerators 40 32 28 Taktowanie rdzenia 2321/2581 MHz ???/2679 MHz ??? Pamięć Infinity Cache 96 MB 32 MB 32 MB Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 384 GB/s 256 GB/s 256 GB/s TBP 230 W <130 W < 100 W Cena $479 $399 ??? *specyfikacja nieoficjalna

Nowe karty mają uplasować się w średnim segmencie wydajnościowym – nieoficjalnie mówi się o osiągach zbliżonych do starszych modeli Radeon RX 5700 i RX 5700 XT.

Kiedy premiera kart graficznych Radeon RX 6600 i RX 6600 XT?

Na rynku miałyby pojawić się tylko niereferencyjne wersje opracowane przez partnerskich producentów (z autorskim, ulepszonym chłodzeniem, a często też z fabrycznie podkręconymi zegarami). Wiemy, że swoje konstrukcje przygotowują firmy ASRock i Gigabyte, ale zapewne będą one dostępne też u innych partnerów.

Serwis Fudzilla, kojarzony z mniej lub bardziej wiarygodnymi przeciekami, twierdzi, że karty Radeon RX 6600 i RX 6600 XT zadebiutują już 11 sierpnia – co ważne, w tym dniu miałyby one też trafić do sprzedaży. Ceny? Podobno poniżej 400 dolarów.

Źródło: VideoCardz, Fudzilla