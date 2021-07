Zastanawialiście się kiedyś, które podzespoły mogą przetrwać pożar komputera? Takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często, ale w końcu ktoś to sprawdził – wyniki doświadczenia niejednego z Was mogą zaskoczyć.

Sprawdził to niemiecki overclocker Roman „der8auer” Hartung, którego możecie kojarzyć z ciekawych eksperymentów ze sprzętem. W swoim najnowszym materiale sprawdził kondycję komputera po pożarze mieszkania, który miał zostać poddany modernizacji w ramach akcji CaseKing Kill my case (to coś na kształt popularnego programu Pimp my Ride, tyle, że z PC-tami).

Ostrzegamy, że prezentowane zdjęcia nie nadają się dla czytelników o słabych nerwach :-).

Spalony komputer - które podzespoły przetrwają pożar?

Testowany komputer pozornie nie nadawał się do niczego – wysoka temperatura doprowadziła do stopienia elementów z tworzywa sztucznego i uszkodzenia sporej części podzespołów.

Po dokładniejszych oględzinach okazało się, że pożar przetrwał procesor - AMD Ryzen 7 2700X. Układ został osłonięty przez blokopompkę z chłodzenia wodnego, więc nie był narażony na wysoką temperaturę i całkiem dobrze zniósł kontakt z płomieniami.

der8auer sprawdził też stan karty graficznej – po zdjęciach trudno rozpoznać, ale to model MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X Trio, który został wyposażony w potężne chłodzenie z płytką backplate. Co z tego wyszło? Konicznie zobaczcie materiał wideo:

Efekty prac są zaskakujące – po zdjęciu chłodzenia i przeprowadzeniu gruntownego czyszczenia laminatu, karta okazała się sprawna i mogła normalnie działać (wyjątkiem były nadtopione dwa złącza wideo).

Filmik der8auera to ciekawostka, która... miejmy nadzieję nie będzie Was interesować. Oczywiście efekty w dużej mierze zależą od konfiguracji PC-ta i rozmiaru pożaru, ale przetestowany komputer udowadnia, jak wytrzymałe są obecnie produkowane podzespoły.

Źródło: YouTube @ der8auer