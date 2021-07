AMD przygotowuje się do wydania karty graficznej Radeon RX 6600 XT – nowy model teoretycznie ma uplasować się w średnim segmencie, ale zainteresowanie ze strony graczy będzie stać pod dużym znakiem zapytania.

Przecieki o karcie Radeon RX 6600 XT pojawiają się od kilku miesięcy, ale w ostatnich dniach jest ich wyjątkowo dużo. Tym razem mamy dla Was informacje na temat dostępności sprzętu.

Radeon RX 6600 XT – nowy model ze średniej półki

Nowa karta teoretycznie uplasuje się w średnim segmencie. Według nieoficjalnych informacji, konstrukcja ma bazować na układzie graficznym AMD Navi 23 XT z 2048 jednostkami cieniującymi (32 bloków obliczeniowych CU). Oprócz tego zaoferuje ona 8 GB pamięci GDDR6 128-bit oraz 32 MB szybkiej pamięci Infinity Cache.

Model Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6600 XT* Radeon RX 6600* Układ graficzny Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XL Jednostki cieniujące 2560 2048 1792 Jednostki teksturujące 160 128 112 Jednostki rasteryzujące 64 32 32 Jednostki Ray Accelerators 40 32 28 Taktowanie rdzenia 2321/2581 MHz ???/2679 MHz ??? Pamięć Infinity Cache 96 MB 32 MB 32 MB Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 384 GB/s 256 GB/s 256 GB/s TBP 230 W <130 W < 100 W Cena $479 $399 ??? *specyfikacja nieoficjalna

Radeon RX 6600 XT „na papierze” wypada zauważalnie słabiej względem modelu Radeon RX 6700 XT. W planach producenta podobno jest jeszcze zwykły Radeon RX 6600 (bez dopisku XT), ale nowe źródła o nim nie wspominają.

Jakiej wydajności powinniśmy się spodziewać? Tutaj nie powinno być zaskoczenia – YouTuber Coreteks twierdzi, że Radeon RX 6600 XT ma zaoferować porównywalne osiągi względem modeli Radeon RX 5700 XT i GeForce GTX 1080 Ti (co pokrywałoby się z wcześniejszymi przeciekami). Nowa karta teoretycznie sprawdzi w komputerach do grania w Full HD.

Radeon RX 6600 XT niedługo w sprzedaży

Premiera nowej karty była zapowiadana od dłuższego czasu, ale kwestia dostępności pozostawała owiana mgłą tajemnicy… aż do tej pory. Coreteks twierdzi, że Radeon RX 6600 XT zadebiutuje w sierpniu. Co ciekawe, na rynku mają pojawić się tylko autorskie wersje partnerskich producentów (wiemy, że takie konstrukcje przygotowują firmy ASRock i Gigabyte). Referencyjny projekt zapewne służyłby tylko do prezentacji sprzętu i/lub trafiłby do producentów OEM.

Problemem może okazać się wycena sprzętu, bo podobno ma on kosztować 399 dolarów (chociaż nie jest to pewna informacja i AMD może jeszcze skorygować tę wartość). Większość graczy zapewne liczyła na niższą cenę, szczególnie, że Radeon RX 6700 XT został wyceniony wyżej tylko o 80 dolarów (mówimy o sugerowanej cenie producenta, bo obecnie stawki w sklepach są dużo wyższe). W takiej sytuacji zainteresowanie nową kartą będzie stać pod dużym znakiem zapytania.

Źródło: VideoCardz, YouTube @ Coreteks, YouTube @ Moore's Law Is Dead