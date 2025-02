NVIDIA w tarapatach. AMD prezentuje karty Radeon RX 9070 i 9070 XT

AMD oficjalnie zaprezentowało karty graficzne Radeon RX 9070 i RX 9070 XT, ujawniając ich specyfikację, wydajność oraz ceny. Jeśli podane informacje się potwierdzą w niezależnych testach, nowe modele zapowiadają się wyjątkowo obiecująco.

Sezon premier kart graficznych powoli nabiera tempa. Niedawno NVIDIA zaprezentowała modele z serii GeForce RTX 5000, które nie wzbudziły entuzjazmu wśród graczy. Nowe karty nie przyniosły znaczącego wzrostu wydajności, a ich dostępność w sklepach pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowo sytuację komplikują ostatnie problemy ze złączem zasilania oraz gorszą specyfikacją.

AMD również zaprezentowało swoje modele. Początkowo seria Radeon RX 9000 była trzymana w tajemnicy, ale producent w końcu… wyłożył karty na stół. Zapowiedzi prezentują się wyjątkowo obiecująco.

Nowa generacja kart graficznych

Nowa generacja kart graficznych bazuje na architekturze RDNA 4, która wprowadza znacznie ulepszone akceleratory raytracingu i sztucznej inteligencji (producent chwali się, że zapewnia ona też 8-krotnie lepszą przepustowość w obliczeniach INT8, dzięki czemu może efektywnie obsługiwać aplikacje z generatywnym AI).

Nowa wersja AMD Radiance Display zapewnia wsparcie dla szerokiej gamy wyświetlaczy dzięki obsłudze DisplayPort 2.1a i HDMI 2.1b, umożliwiając obsługę ekranów o rozdzielczości do 8K przy odświeżaniu 144 Hz, 12-bitowe HDR oraz pełne pokrycie standardu REC2020. Producent chwali się, że nowa generacja kart oferuje lepszą jakość nagrywania i transmisji na żywo.

AMD Radeon RX 9070 i 9070 XT

Jako pierwsze na rynku pojawią się modele AMD Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT, które zostały zaprojektowane z myślą o graniu w rozdzielczości 1440p i 4K.

Model Radeon RX 9070 Radeon RX 9070 XT Układ graficzny Navi 48 Navi 48 Procesory strumieniowe 3584 4096 Jednostki Ray Accelerator 56 64 Jednostki AI 112 128 Jednostki ROP 128 128 Taktowanie układu 2070/2520 MHz 2400/2970 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 20 000 MHz Przepustowość 640 GB/s 640 GB/s Pamięć Infinity Cache 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) Pobór mocy (zalecany zasilacz) 220 W (650 W) 304 W (750 W) Cena $549 $599

Karty oferują podobną specyfikację. Na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 48 i 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Różnica sprowadza się do specyfikacji układu graficznego – model 9070 XT oferuje wydajniejszy rdzeń, natomiast w wersji 9070 został on lekko “przycięty”.

Na rynku pojawią się wyłącznie niereferencyjne wersje kart opracowane przez partnerskich producentów. Większość modeli korzysta ze starych gniazd zasilania PCIe 8-pin (jest jednak kilka topowych modeli, gdzie znajdziemy już nową wtyczkę PCIe 5.0 16-pin - np. ASRock Taichi i Sapphire Nitro).

Obydwie karty mają trafić do sklepów 6 marca 2025 r. Sugerowana cena detaliczna modelu Radeon RX 9070 XT wynosi 599 dolarów, natomiast AMD Radeon RX 9070 – 549 dolarów.

AMD stawia na oprogramowanie

Nowe karty oferują wsparcie dla AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), nowoczesnej technologii skalowania obrazu opartej na uczeniu maszynowym. Pozwala ona uzyskać lepszą grafikę przy wyższej liczbie FPS. Producent zapowiedział, że na premierę będzie działać w ponad 30 grach, a kolejne 75 otrzyma wsparcie jeszcze w tym roku. FSR 4 znacząco poprawia jakość względem FSR 3.1 i jest łatwe do wdrożenia w grach, które już obsługiwały poprzednią wersję.

Ciekawostką jest także HYPR-RX - kolejna innowacja, pozwalająca graczom błyskawicznie poprawić jakość rozgrywki. Funkcja automatycznie aktywuje zestaw narzędzi w sterownikach AMD i grze, usprawniając skalowanie obrazu, generowanie klatek i redukcję opóźnień.

AMD wprowadza także nowe narzędzie AI wbudowane w sterownik, które może odpowiadać na pytania dotyczące technologii firmy oraz generować teksty i grafiki.

Testy kart Radeon RX 9070 i RX 9070 XT

Co prawda na niezależne testy wydajności będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale producent już teraz udostępnił wyniki wewnętrznych pomiarów. Nowe modele porównano do starszego Radeona RX 7900 GRE.

Słabszy model, Radeon RX 9070, w rozdzielczości 1440p ma zapewniać średnio o 20% wyższą wydajność, a w 4K – o 21%.

Mocniejszy Radeon RX 9070 XT wypada jeszcze lepiej. W 1440p przewaga wynosi średnio 38%, natomiast w 4K sięga już 42%.

Dzięki technologii FidelityFX Super Resolution 4 możemy liczyć na dodatkowy wzrost wydajności – przewaga nad starszą kartą ma być nawet 3–4-krotna.

Producent porównał także wydajniejszy model do konkurencyjnego GeForce RTX 5070 Ti. Nowa karta ma być od niego znacznie tańsza (599 vs 749 dolarów - zakładając sugerowane ceny, co przy pierwszych tygodniach od premiery jest trudne do zrealizowania), a jednocześnie tylko o 2% wolniejsza. Po podkręceniu RX 9070 XT ma jednak nieznacznie wyprzedzać konkurenta.

AMD walczy o portfele graczy

Nowa seria kart graficznych AMD może znacząco namieszać na rynku gamingowym. Widać, że „czerwoni” przyjęli bardziej agresywną strategię, koncentrując się na rzeczywistych potrzebach graczy i celując w popularniejszy segment.

Choć AMD nie zamierza rywalizować w topowym segmencie wydajnościowym, modele Radeon RX 9070 i RX 9070 XT zapowiadają się bardzo obiecująco. Oferują szereg nowości poprawiających zarówno wydajność, jak i funkcjonalność sprzętu. Po niezbyt udanej premierze GeForce RTX 5070 Ti może to być poważny cios dla NVIDII. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się po testach.