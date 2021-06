Nie Rainbow Six Quarantine, ale Rainbow Six Extraction. Ubisoft przypomniał nam o zapowiedzianym jakiś czas temu projekcie, który przez ostatnie miesiące mocno ewoluował.

Rainbow Six Extraction to finalny tytuł nowej gry Tom Clancy's

Pamiętacie jeszcze zapowiedź Rainbow Six Quarantine? Minęło od niej sporo czasu, odbyła się przecież w czerwcu 2019 roku. Później Ubisoft skupił się jednak na innych projektach, a ciszę przerywa tak naprawdę dopiero teraz. Na szczęście dość mocnym akcentem.

Przede wszystkim potwierdziły się przecieki sugerujące, iż ostatecznie dojdzie do zmiany tytułu gry. Ubisoft potwierdził, że finalnie na rynek trafi Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, chociaż można przygotować się na to, że najczęściej będziemy mieli do czynienia z nieco krótszym określeniem Rainbow Six Extraction.

Opublikowano zwiastun, ale nie zdradza on wiele. Konkrety mają pojawić się podczas pierwszego pokazu rozgrywki, który został zaplanowany na 12 czerwca na godzinę 21:00 czasu polskiego. Długo zatem czekać nie będziemy.

Czym będzie Rainbow Six Extraction?

Konkrety dotyczące fabuły oraz rozgrywki powinniśmy poznać za kilka dni. Już teraz rozwiano jednak pewne wątpliwości. Można spodziewać się tutaj sporego pokrewieństwa z Rainbow Six Siege, będzie to taktyczna gra akcji skupiona na trybie współpracy i jednocześnie na walce z obcymi. Niekiedy zamiast bezpośredniego starcia lepszym rozwiązaniem ma być wycofanie się.

„Wykorzystując silny fundament w postaci Rainbow Six Siege stworzyliśmy nowoczesną, taktyczną grę akcji skupioną na trybie współpracy, w której gracze zmierzą się z wiecznie zmieniającym się zagrożeniem ze strony obcych.” - Patrick Methe, dyrektor kreatywny gry

Źródło: Ubisoft Polska