Na ostatniej prostej przed premierą Rainbow Six Extraction ujawniono kilka nowych informacji. I niektóre bez wątpienia mogą się podobać.

Wymagania sprzętowe Rainbow Six Extraction ujawnione

Zacznijmy może od tego, że Ubisoft zaprezentował ostateczne wymagania sprzętowe Rainbow Six Extraction. Do zabawy na najniższych ustawieniach przy rozdzielczości Full HD potrzebny będzie sprzęt z procesorem Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200 lub zbliżonym, 8 GB RAM i kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB).

Nie wygląda to odstraszająco, ale oczywiście przy chęci skorzystania z wyższych ustawień i wyższej rozdzielczości trzeba będzie dysponować mocniejszym komputerem. Przygotowano cztery przykładowe konfiguracje sprzętowe.

Rainbow Six Extraction w 4K z NVIDIA DLSS

Infografika przypomina też, że wersja PC będzie cechowała się zniesionym limitem klatek na sekundę, obsługą monitorów ultraszerokokątnych, wbudowanym benchmarkiem oraz wsparciem technologii NVIDIA Reflex i NVIDIA DLSS.

Korzyści z tej ostatniej NVIDIA przedstawiła na materiale wideo. Dodatkowo pojawił się też dłuższy gameplay już od Ubisoftu. Skupia się ona na poszczególnych rodzajach przeciwników, a także na omówieniu taktyk, jakie powinny sprawdzić się najlepiej przy starciach z nimi.

Rainbow Six Extraction na premierę w Xbox Game Pass

Wśród nowych informacji związanych z Rainbow Six Extraction znalazła się również ta, która powinna ucieszyć opłacających abonament Xbox Game Pass lub PC Game Pass. Okazuje się bowiem, że Rainbow Six Extraction poszerzy katalog gier oferowanych przez Microsoft i to już w dniu swojej premiery. A nie jest tajemnicą, że miesięczny koszt wymienionych usług jest dużo niższy od ceny samej gry, można będzie zapoznać się z nią niejako przy okazji. No chyba, że ktoś właśnie teraz zdecyduje się na abonament.

Czy Rainbow Six Extraction może być aż takim magnesem? Póki co nie można udzielić na to ostatecznej odpowiedzi. Na materiałach udostępnianych przez twórców bazować nie wypada, bo te zazwyczaj nastrajają pozytywnie. O tyle dobrze, że pierwsze wrażenia dziennikarzy mających już okazję rzucić okiem na rozgrywkę też napawają optymizmem.

Premiera Rainbow Six Extraction już 20 stycznia. Dodajmy jeszcze, ze gra zmierza nie tylko na PC, Xbox Series X i Xbox Series S, ale również na Xbox One, PlayStation 4 i PlayStation 5. Dodatkowo trafi też do usługi Google Stadia.

Źródło: Ubisoft, NVIDIA GeForce