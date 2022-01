Podobno to wyróżnienia przyznawane przez graczy są najważniejsze i dają najlepszą odpowiedź na to, czy dana produkcja może być określana sukcesem. Jeśli tak, to z Cyberpunk 2077 wcale nie jest źle.

Cyberpunk 2077 ze statuetką Steam Awards 2021. Kogo pokonał?

Ostateczne rozstrzygnięcia w plebiscycie Steam Awards 2021 nie są raczej wielką sensacją. Znajdą się gracze, którzy mają o Cyberpunk 2077 bardzo złe zdanie, ale nie brakuje również tych, którzy tę grę doceniają. Jeśli nie jako całość, to przynajmniej za poszczególne elementy. Korzystający ze sklepu Steam (jak wiadomo bardzo popularnego) przyznali Cyberpunk 2077 wyróżnienie w kategorii „Gra ze znakomitą fabułą”.

Kogo udało się pokonać? W gronie pozostałych nominowanych w tej kategorii znaleźli się Days Gone, Mass Effect: Edycja legendarna, Resident Evil Village oraz Life is Strange: True Colors. Zgadzacie się z nagrodą dla produkcji CD Projekt RED? Chociaż chwilę po premierze, w naszej recenzji Cyberpunk 2077 oberwał za kilka kwestii, akurat scenariusz również oceniliśmy pozytywnie.



Niezła? Ta fabuła w Cyberpunk 2077, o której rozmawiamy?

Steam Awards 2021 - pełna lista wyróżnionych

Gra roku: Resident Evil Village

Gra VR roku: Cooking Simulator VR

Owoc miłości: Terraria

Razem raźniej: It Takes Two

Znakomity styl wizualny: Forza Horizon 5

Najbardziej innowacyjna rozgrywka: DEATHLOOP

Najlepsza gra, w której jesteś do bani: Nioh 2 – The Complete Edition

Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Marvel's Guardians of the Galaxy

Gra ze znakomitą fabułą: Cyberpunk 2077

Usiądź i zrelaksuj się: Farming Simulator 22

Cyberpunk 2077 był nominowany również kategorii „Gra roku”, ale jak widać tutaj nie wygrał. Warto zwrócić uwagę na Cooking Simulator VR, ponieważ jest to drugi z polskich akcentów, grę przygotowało wrocławskie studio GameBoom VR.

Wy też chwalicie Cyberpunk 2077

Po nominacjach naszych i Waszych, trwa głosowanie na Produkt Roku 2021 według czytelników benchmark.pl. Póki co Cyberpunk 2077 plasuje się w trójce faworytów do nagrody w kategorii „Gra PC”. Aktualnie rywalizuje o to miano głównie z Forza Horizon 5 oraz Microsoft Flight Simulator.

Głosowaliście już? No i jak to jest z tym Cyberpunk 2077 według Was? Więcej elementów zasługuje na krytykę czy na pochwały, a może po wprowadzonych poprawkach tak naprawdę nie ma już w ogóle na co narzekać?

Źródło: steam