Ruszyły zapisy do turnieju Rainbow Six Siege – Polish Cup Winter 2021. Udział może wziąć dowolna polska drużyna, a pula nagród to 20 000 złotych.

Rozmaite turnieje gier sieciowych budzą emocje z co najmniej dwóch powodów - po pierwsze, to przyjemność oglądać rozgrywki profesjonalistów. Po drugie, nagrody pieniężne, zwłaszcza w takich tytułach jak Counter Strike: Global Offensive, czy League of Legends potrafią być bardzo wysokie.

Każdy jednak musi gdzieś zacząć, a polscy gracze Rainbow Six Siege będą mieli do tego najlepszą okazję. Wraz z początkiem grudnia ruszyły zapisy do otwartego turnieju Rainbow Six Siege - Polish Cup Winter 2021. Pierwsze mecze odbędą się 14.12.2020, a finał zaplanowano na koniec lutego 2021.

Cztery drużyny Rainbow Six Siege dostaną 20 000 złotych

Nagrody pieniężne dostaną aż cztery najlepsze drużyny. Odpowiednio będzie to: 10 000 zł, 5000 zł, 3000 zł i 2000 zł. Jest to stawka godna zainteresowania, zwłaszcza wśród amatorów. Warto zauważyć, że przez trzy dni zgłoszone zostały jak dotąd dopiero trzy zespoły.

Przed przystąpieniem do turnieju, należy zapoznać się z regulaminem. Przybliżę kilka jego najważniejszych punktów. Drużyna musi składać się z co najmniej 5, a maksymalnie 8 graczy, choć do limitu nie wlicza się trener. Każdy zawodnik musi mieć ukończonych 18 lat. Dopuszczony jest udział dwóch graczy spoza polski w każdym zespole, jednak muszą oni zamieszkiwać na terenie Europy.

Dozwolone jest korzystanie ze wszystkich operatorów, poza: Aruni oraz Tachanka. Oficjalne mapy turniejowe to natomiast: Oregon, Klub, Konsulat, Kafe Dostoyevsky, Park Rozrywki, Wybrzeże, Willa.

Rainbow Six Siege - zapisz się i śledź turniej w sieci

Zapisy do turnieju Rainbow Six Siege Polish Cup Winter 2021 odbywają się na stronie r6polishcup.pl. Rozgrywki można śledzić na kanale twitch rainbow6pl, a oficjalne hashtagi w serwisie Twitter to: #R6PC #PCW21. Nie wiem jak Wy, ale chociaż ja od dawna nie włączałem R6, to z chęcią popatrzę jakie nowe sztuczki i miejsca do "przebijania" przez ściany pokażą gracze na mojej ulubionej Kafe Dostoyevsky.

Źródło: Inf. prasowa Ubisoft

