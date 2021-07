Posiadacze telefonów marki OPPO, z serii Reno5, a także A74 5G i A54 5G, mogą teraz zwiększyć rozmiar pamięci RAM dzięki funkcji RAM+, która trafiła do najnowszej wersji systemu ColorOS 11

Pamięć RAM to bardzo istotny element każdego urządzenia elektronicznego, którego funkcjonowanie związane jest z przetwarzaniem danych. W smartfonach, podobnie jak w komputerach, dodatkowe gigabajty pozytywnie wpływają na szybkość funkcjonowania urządzeń. W przeciwieństwie do pecetów i niektórych modeli laptopów, pojemność pamięci RAM w telefonie wybiera się raz. Przy zakupie telefonu. Na dodatek nie mamy zbyt wielkiego wyboru, bo producenci oferują zwykle jedną, ewentualnie dwie wersje pamięciowe.

Inne telefony, w których działa funkcja rozszerzenia RAM vivo X60 Pro - rozszerzenie RAM o dodatkowe 3 GB, z 12 do 15 GB

Redmi Note 10 Pro - rozszerzenie RAM o dodatkowe 2 GB pamięci, z 6 do 8 GB lub z 8 do 10 GB

Rozszerzenie RAM w telefonach OPPO, czyli funkcja RAM+

Faktem pozostaje też to, że pojemności pamięci RAM w dosłownym tego słowa znaczeniu w telefonie nie da się zwiększyć. Lecz można zwiększyć pojemność pamięci, która przez system traktowana jest jako RAM. Tę możliwość dostaną użytkownicy OPPO Reno5 i OPPO A74 oraz A54, którzy zainstalują najnowszą aktualizację systemu ColorOS 11. W przyszłości tę możliwość zyskają także inne telefony OPPO ze średniej i budżetowej półki cenowej.

Do rozszerzenia pamięci w telefonach OPPO służy funkcja RAM+ (Rozszerzenie pamięci RAM), która znajduje się w Ustawieniach systemowych, w Informacje o Telefonie w części RAM.

Po aktywowaniu RAM+ przeznacza wskazaną część pamięci wbudowanej (ROM) na cele RAM. Jest to zwiększenie:

do 5 GB w OPPO Reno 5 z 8 GB pamięcią, czyli łącznie 13 GB pamięci traktowanej jako RAM,

do 5 GB w OPPO A74 5G, łącznie 11 GB,

do 3 GB w OPPO A54 5G, łącznie 7 GB.

Co da nam RAM+ według OPPO

Wiadomo, rozszerzona pamięć RAM, w zakresie, w którym została zwiększona nie będzie wydajna tak jak główna pamięć RAM, wiele zależy od tego jak wydajny jest podzespół pamięci masowej. Mimo to producent przewiduje i tak zysk na płynności funkcjonowania systemu, w sytuacjach, gdy jest mocno obciążony. Dzięki funkcji RAM+, zwiększy się szybkość wczytywania bardziej wymagających aplikacji, a także zmniejszy fragmentacja pamięci roboczej.

Uwaga. Funkcja RAM+ to nie RAMDYSK, a odwrotne działanie

Powyższe to oczywiście zapowiedzi OPPO, pozostaje pytanie jak faktycznie RAM+ wpłynie na funkcjonowanie telefonu. Nie należy też tej funkcji mylić z narzędziami RAMDYSK, które dostępne są na telefony z systemem Android. To odwrotne rozwiązanie, które przeznacza cześć pamięci RAM na superszybki dysk. W przypadku funkcji RAM+ przeznaczamy sporo wolniejszy nośnik (pamięć ROM) na cele pamięci, która domyślnie jest bardzo szybka. Zysk więc może się pojawić, ale na pewno nie będzie on taki sam jak fizyczne zwiększenie pojemności RAMu.

Źródło: OPPO, inf. własna