Jesteśmy po premierze karty graficznej Nvidia GeForce RTX 4060, która ma spełnić oczekiwania mniej wymagających graczy. Czy spełnia? Zdania recenzentów są podzielone, ale sklepy zrobiły nam miłą niespodziankę.

GeForce RTX 4060 to gamingowa karta graficzna ze średnio-niższej półki, która pozwoli na budowę niedrogiego komputera do gier. Zdążyliśmy już trochę odetchnać od premiery sprzętu, więc możemy powiedzieć o nim coś więcej.

GeForce RTX 4060 nie imponuje specyfikacją

GeForce RTX 4060 to następca modelu GeForce RTX 3060, ale specyfikacja karty nie wygląda imponująco - śmiało można powiedzieć, że to model do gier ze średnio-niższej półki, który nada się maksymalnie do grania w rozdzielczości 1080p.

Model GeForce RTX 3060 8GB GeForce RTX 3060 12GB GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti 8GB GeForce RTX 4060 Ti 16GB Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA106 GA106 AD107 AD106 AD106 Jednostki cieniujące 3584 3584 3072 4352 4352 Jednostki teksturujące 112 112 96 136 136 Jednostki rasteryzujące 48 48 32 32 32 Rdzenie Tensor 112 (3. gen) 112 (3. gen) 96 (4. gen) 136 (4. gen) 136 (4. gen) Jednostki RT 28 (2. gen) 28 (2. gen) 24 (3. gen) 34 (3. gen) 34 (3. gen) Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 16 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci wideo 15 000 MHz 15 000 MHz 17 000 MHz 18 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 240 GB/s 360 GB/s 272 GB/s 288 GB/s 288 GB/s Współczynnik TGP 170 W 170 W 115 W 160 W 160 W Cena (sugerowana) - $329 $299 $399 $499

Producent zastosował najsłabszy układ graficzny z generacji Ada Lovelace – AD107 w konfiguracji z 3072 jednostkami CUDA, 24 jednostkami RT (3. generacji) i 96 jednostkami Tensor (4. generacji). Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci wideo GDDR6 o 128-bitowej magistrali.

Warto zwrócić uwagę na niewielki pobór mocy. Współczynnik TGP oszacowano na 115 W, a karta wymaga podłączenia 8-pinowej wtyczki zasilającej.

Ranking kart graficznych – GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4060 pojawił się w naszym rankingu kart graficznych. W rankingu możecie sprawdzić specyfikację karty oraz porównać jej osiągi z innymi modelami dostępnymi na rynku.



GeForce RTX 4060 śmiało może konkurować z modelem Radeon RX 7600

Nowa karta plasuje się w średnim segmencie – konstrukcja oferuje podobną wydajność do modelu Radeon RX 7600, ale do starszego GeForce RTX 3060 Ti jeszcze jej trochę brakuje.

GeForce RTX 4060 zaskakuje cenami

GeForce RTX 4060 jest dostępny wyłącznie w niereferencyjnych wersjach – przed premierą komunikowano o cenach zaczynających się od 1549 złotych.



Najtańsze wersje karty GeForce RTX 4060 można kupić poniżej 1500 zł (foto: Morele)

Sklepy postanowiły nas tutaj trochę zaskoczyć i karta jest tańsza niż zapowiadano - podstawowe wersje pokroju Palit StormX, Palit Dual, Inno3D Compact i Inno3D Trin X2 zostały wycenione na 1350 - 1400 złotych. Najdroższe wersje z najbardziej rozbudowanymi chłodzeniami to już koszt około 1700 - 1900 zł (!).

GeForce RTX 4060 może nie należy do demonów wydajności, ale w takiej cenie śmiało może konkurować z nowym Radeonem RX 7600 (najtańsze wersje też można dostać za około 1350 - 1400 złotych). Karta sprawdzi się przy budowie niedrogich komputerów do gier za około 3000 – 4000 zł.

A co Wy sądzicie o nowej karcie Nvidii? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: inf. własna. Morele