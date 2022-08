Jakie były najchętniej kupowane samochody elektryczne w pierwszej połowie 2022 roku? Wydawać by się mogło, że dominacja Tesli powoli staje się coraz mniej zauważalna. Rzeczywistość jednak jest inna i jak się okazuje - Europejczycy nadal uwielbiają Tesle.

Tesla dominuje konkurencję. Najchętniej kupowane elektryki w Europie (w pierwszej połowie 2022 roku) to aż 2 modele Tesli

Przygotowany przez Car Industry Analysis ranking 55 najczęściej sprzedawanych samochodów elektrycznych w pierwszej połowie 2022 roku daje doskonały obraz tego, jak daleko od konkurencji znajduje się Tesla. Listę otwiera Tesla Model Y, a tuż za nią plasuje się mniejszy i tańszy Model 3. Ostatnie miejsce na podium należy do miejskiego Fiata 500.

Pełny ranking (55 pozycji) znajduje się na oficjalnym Instagramie Car Industry Analysis.

Twórcy rankingu podkreślają, że zebrane dane pochodzą z europejskich państw, które publikują raporty sprzedaży elektryków lub można je w łatwy sposób pozyskać. Listę można zatem uznać za miarodajną, bo zawiera dane z największych rynków, jeśli chodzi o sprzedaż elektryków w Europie (np. Norwegia lub Szwecja).

Z rankingu najchętniej kupowanych elektryków można wyczytać, jakie są potrzeby klientów

Sprzedane ponad 45 tysięcy Tesli Model Y i 40 tysięcy Modeli 3 to obraz tego, czego potrzebują klienci. Oba najpopularniejsze elektryki są raczej dobrym wyborem, jeśli potrzebujemy auta nie tylko na co dzień do krótkich tras wokół domu, ale też na ewentualny wypad poza miasto (nawet na wakacje). Stosunkowo duże gabaryty i zadowalający zasięg na jednym ładowaniu (jak na obecne standardy) sprawiają, że tysiące osób postanowiło zaufać Muskowi. Można nawet stwierdzić, że Tesla Model Y i 3 być może stanowią główny i jedyny środek transportu w gospodarstwach domowych.

Pierwsze i drugie miejsce w rankingu zajmują dwa modele Tesli. Najgorzej w Europie natomiast sprzedawał się DS 3 Crossback.

Dużą (choć nie tak dużą, jak obie Tesle liczone łącznie) cieszy się elektryczny Fiat 500. To niewielkich gabarytów autko, które sprawdzi się raczej na krótkich trasach w pobliżu domu i jednocześnie stanowi jeden z najtańszych samochodów elektrycznych w Polsce. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w przypadku Peugeota 208, któremu także bliżej do miejskiego, aniżeli „wyjazdowego”. Istnieje zatem możliwość, że oba te samochody są „dodatkowym” środkiem transportu, który służy do dojazdów do pracy, czy bezemisyjnego poruszania się po mieście podczas zakupów.

Jak oceniacie ten ranking? Spodziewaliście się takich wyników, czy raczej (podobnie jak ja) spodziewaliście się, że podium będzie wyglądało nieco inaczej? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Twitter @Car Industry Analysis