Bezprzewodowe, pionowe odkurzacze Bosch Unlimited Serie | 6 i Serie | 8 pomogą wysprzątać cały dom - od podłogi, aż po sufit. Który model jest najlepszy?

Bezwysiłkowe sprzątanie 360°. Nieograniczony czas pracy. Szybkie ładowanie. Możliwość wymiany baterii ze wszystkimi elektronarzędziami do domu i ogrodu o mocy 18 V. Potrójna filtracja wydmuchiwanego powietrza. To i wiele więcej zapewniają innowacyjne, bezprzewodowe odkurzacze pionowe Bosch Unlimited Serie | 6 i Serie | 8. Czym różnią się obie serie?

Odkurzacze pionowe Bosch Unlimited Serie | 6

Unlimited Serie | 6 to ultralekkie, wielofunkcyjne odkurzacze bezprzewodowe i bezworkowe, zapewniające bardzo wydajną pracę przy minimalnym wysiłku. Moduł odkurzacza ręcznego waży tylko 1,4 kg, a całość z rurą i szczotką jedynie 2,3 kg. Kompaktowa budowa i rozbudowany zestaw akcesoriów sprawiają, że bez trudu odkurzysz każdy rodzaj zabrudzenia, od podłogi aż po sufit. Z łatwością dotrzesz do ciężko dostępnych miejsc, jak przestrzenie między szafkami, czy wysoko zawieszone półki, a przy pomocy modułu ręcznego szybko i dokładnie posprzątasz wszystkie zakamarki w swoim samochodzie.

Wysoką skuteczność odkurzania Unlimited Serie | 6 zawdzięcza bezszczotkowemu silnikowi cyfrowemu DigitalSpin, z napędem o mocy 54 000 obrotów na minutę. Bezszczotkowa technologia silnika sprawia, że DigitalSpin jest silny i niezawodny, a dzięki długiej żywotności może działać bezawaryjnie przez wiele lat. Pracując wspólnie z elektroszczotką AllFloor Power, gwarantuje dokładne odkurzanie wszystkich rodzajów podłóg – zarówno twardych płytek czy parkietów, jak i miękkich dywanów i wykładzin.

Elektroszczotka (czyli obrotowy wałek napędzany silnikiem elektrycznym) przydaje się szczególnie wtedy, gdy chcemy szybko zebrać najbardziej kłopotliwe zabrudzenia, jak sierść czy włosy, które mocno wbijają się w powierzchnię dywanów i wykładzin. Dzięki niej na podłodze nie zostanie nawet najmniejszy włosek! Po skończonej pracy elektroszczotkę można łatwo wyjąć i wyczyścić, co docenią szczególnie posiadaczki długich włosów albo właściciele pupila o gęstej sierści.

Odkurzacze Unlimited Serie | 6 zasilane są wymiennym akumulatorem Bosch Power for ALL Alliance, kompatybilnym ze wszystkimi elektronarzędziami Bosch z oferty Home & Garden (linia zielona o napięciu 18 V) oraz narzędziami różnych innych marek. Jeśli odkurzanie przekroczy możliwości czasowe załączonej baterii, a masz w domu inne urządzenie - np. Bosch z linii zielonej, możesz łatwo wymienić akumulator i odkurzać dalej, nie tracąc czasu na ładowanie.

Pojedynczy akumulator Power For ALL Alliance 2,5 Ah może pracować:

do 30 minut w trybie normalnym z akcesoriami bez elektroszczotki,

do 25 minut w trybie normalnym z elektroszczotką,

do 8 minut w trybie turbo z elektroszczotką.

Model Unlimited Serie | 6 BCS61BAT2 ma aż dwa akumulatory w zestawie, co gwarantuje dwa razy dłuższą pracę. Akumulator jest dostępny również do kupienia jako akcesorium.

Odkurzacze Unlimited Serie | 6 dbają też, by powietrze wydmuchiwane z odkurzacza było higienicznie czyste. Wysoką filtrację powietrza zapewnia filtr o długiej żywotności, z wkładem z membraną Pure Air. Co ważne – pojemnik na kurz łatwo opróżnić, bez konieczności mycia filtra.

Odkurzacze pionowe Bosch Unlimited Serie | 8

Serie | 8 to jeszcze silniejsza i jeszcze bardziej wydajna odsłona bezworkowych, bezprzewodowych odkurzaczy pionowych Bosch Unlimited, z mocniejszymi bateriami (3 Ah i 5 Ah), większą siłą ssania i możliwością nieograniczonego czasu pracy (w trybie normalnym).

Czas pracy jest nieograniczony przy użyciu superszybkiej ładowarki, działającej do pięciu razy szybciej niż stacja dokująca, i dwóch wymiennych akumulatorów 3 Ah (dostępnych np. w modelach Unlimited Serie | 8 BBS812PCK i BCS812INF). Dzięki takiemu pakietowi urządzenie jest zawsze gotowe do działania i może odkurzać niemal bez przerwy – gdy jedna bateria jest używana, druga może się ładować w szybkiej ładowarce, by po maksymalnie 60 minutach znów być gotowa do pracy.

Podobnie jak Unlimited Serie | 6, Serie | 8 wyposażone są w wymienne akumulatory Bosch Power for ALL Alliance, pasujące m.in. do wszystkich urządzeń domowych i elektronarzędzi (również ogrodowych) z linii zielonej w klasie napięcia 18 V. Gdy bateria się wyczerpie, możesz wymienić akumulator z innego sprzętu i odkurzać bez przerwy na ładowanie.

Unlimited Serie | 8 wyposażone są w bardzo wydajny, bezszczotkowy cyfrowy silnik Digital Spin w wersji premium, z idealnie skalibrowanymi, aerodynamicznymi łopatkami, które działają szybciej niż silnik bolidu Formuły 1. W zestawie z elektroszczotką AllFloor HighPower z wałkiem TwinBrush, wykonującym około czterech tysięcy obrotów na minutę, i kompletem praktycznych akcesoriów, stanowią drużynę nie do pokonania i gwarantują jeszcze skuteczniejsze odkurzanie wszystkich rodzajów podłóg i wykładzin.

Elektroszczotka z podwójnym wałkiem jeszcze szybciej zbiera z podłogi nawet najbardziej kłopotliwe brudy, sierść i włosy. Korzystając z ssawki do tapicerki, z łatwością usuniemy okruszki, brud i kurz, które lubią wpadać w ciasne przestrzenie między siedziskiem a oparciem kanapy (również w samochodzie). Z pomocą bardzo długiej i giętkiej ssawki szczelinowej dokładnie wyczyścimy ciasne szczeliny między szafkami, a nawet trudno dostępne przestrzenie w kaloryferze żeberkowym (jeśli akurat taki model mamy w swoim mieszkaniu). Specjalna ssawka do materacy (dostępna w modelu BCS812INF) dokładnie usunie wszystkie zalegające na nim zabrudzenia, co poprawi komfort naszego snu.

Serie | 8 szczególnie dbają o jakość wdychanego przez nas powietrza. Filtr o długiej żywotności z membraną Pure Air zapewnia potrójną filtrację na poziomie 99,9%, co sprawia, że wydmuchiwane z odkurzacza powietrze jest czystsze niż to znajdujące się w pomieszczeniu. Co więcej, dzięki innowacyjnemu systemowi RotationClean, filtr wyczyścimy błyskawicznie, bez konieczności mycia. Wystarczy tylko kilka razy nim przekręcić pokrętło, wykonując ruch rotacyjny.

Odkurzacze Unlimited Serie | 8 są nieco cięższe niż ich koledzy z Serie | 6. Moduł ręczny waży 1,9 kg, a cały odkurzacz z rurą i szczotką od 2,9 kg do 3,3 kg (w modelu BSS81POW).

Wybieramy odkurzacz pionowy Bosch

Serie | 6 i Serie | 8 to wiele modeli bezprzewodowych (w różnych kolorach i z różnym wyposażeniem), wydajnych odkurzaczy, doskonale radzących sobie na każdym rodzaju sprzątanej powierzchni. Bez trudu można je też zmienić na poręczny model przydatny np. podczas sprzątania szuflad czy samochodu. Wszystkie odkurzacze Unlimited zajmują mało miejsca i można je łatwo przechowywać na ściennej stacji dokującej, dlatego polecane są nawet do niewielkich mieszkań. Który model szczególnie warto mieć w swoim domu? Wszystko zależy od naszych osobistych preferencji i wymagań.

Jeśli szukasz naprawdę wydajnego sprzętu, z dużą siłą ssącą i dodatkowymi akcesoriami do odkurzania trudno dostępnych miejsc, wybierz Unlimited Serie | 8 BSS81POW z supermocną baterią 5 Ah. Jeśli od odkurzacza bezprzewodowego, oprócz dużej efektywności, wymagasz też stałej gotowości do pracy, rozważ modele wyposażone w dwa wymienne akumulatory Bosch, np. Unlimited Serie | 8 BBS812PCK.

Jesteś świeżo upieczonym rodzicem i zależy ci, aby nikt nie zakłócał czułego snu twojej pociechy? Wybierz przyjemnie cichy model Serie | 8 BBS812PCK , generujący tylko 76 db(A) w trybie normalnej pracy. Z pewnością docenisz też fakt, że Serie | 8 dbają, by wydmuchiwane z odkurzacza powietrze było czystsze, niż to znajdujące się w pomieszczeniu.

Masz w domu zwierzęta i szukasz sprzętu, który szybko zbierze sierść z dywanów i tapicerek mebli? Przyjrzyj się modelom Unlimited Serie | 6 ProAnimal BBS61PET2 i Unlimited Serie | 8 ProAnimal BBS81PET. Obydwa wyposażone są w szczotkę i minielektroszczotkę ProAnimal, z dodatkowymi wałkami, które dokładnie czyszczą z sierści wszystkie domowe powierzchnie (również te trudno dostępne) i skracają czas sprzątania nawet o 30%!

Jeśli jesteś osobą starszą, albo po prostu nie lubisz wkładać w sprzątanie zbyt wiele wysiłku, sięgnij po ultralekkie modele z Serie | 6.

