Procesory AMD Ryzen 9000 oficjalnie trafiły do sprzedaży. Sprawdzamy, jak wypadają jednostki Ryzen 5 9600X i Ryzen 9 9900X i ile trzeba za nie zapłacić.

Premiera procesorów AMD Ryzen 9000 już za nami, więc możemy podsumować to wydarzenie. Do tej pory mieliśmy okazję przetestować dwa modele: Ryzen 5 9600X i Ryzen 9 9900X. Obydwa znalazły już swoje miejsce w naszym rankingu procesorów.

Nowe procesory AMD Ryzen 9000

Modele Ryzen 9000 zastępują jednostki Ryzen 7000. Producent zastosował architekturę Zen 5, która średnio przynosi 16% wzrostu współczynnika IPC (instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara). Dodatkowym atutem jest wsparcie dla zestawu instrukcji AVX-512 i AVX-VNNI, co przekłada się na wzrost wydajności w specjalistycznych zastosowaniach (m.in. uczeniu maszynowym).

Nadal mamy do czynienia z konstrukcją opartą o chiplety. Układy zostały wykonane w 4- i 6-nanometrowym procesie technologicznym, co ma przełożyć się na lepszą efektywność energetyczną. Producent chwalił się też niższymi temperaturami.

Co ważne, procesory są kompatybilne z płytami głównymi AMD AM5. Platforma ma być wspierana co najmniej do 2027 r., więc w przyszłości komputery będzie można zmodernizować o nowsze jednostki.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP Cena Ryzen 9 9950X 16/32 4,3/5,7 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 170 W 2899 zł Ryzen 9 9900X 12/24 4,4/5,6 GHz 64 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 120 W 2159 zł Ryzen 7 9700X 8/16 3,8/5,5 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W 1749 zł Ryzen 5 9600X 6/12 3,9/5,4 GHz 32 MB DDR5-5600 Radeon (2CU) 65 W 1349 zł

Firma AMD wprowadziła do oferty cztery modele procesorów, ale podczas premiery mieliśmy okazję sprawdzić dwa z nich: Ryzen 5 9600X i Ryzen 9 9900X.

Ryzen 5 9600X w rankingu procesorów

Ryzen 5 9600X to propozycja skierowana głównie do graczy. Procesor oferuje 6 rdzeni/12 wątków, więc nie powinniśmy liczyć na imponujące osiągi w programach. Wydajność procesora mocno odstaje od modeli Core i5-13600K/KF czy Core i5-14600K/KF.

Nowy procesor ma jednak kilka ważnych zalet. Jednostka cechuje się niskim współczynnikiem TDP na poziomie 65 W, dzięki czemu pobiera stosunkowo niewiele mocy i bez problemu może być chłodzona powietrznym coolerem.

Premierowa cena została ustalona na 279 dol., co u nas miało się przekładać na jakieś 1350 zł. W sklepach już widać pierwsze przeceny i procesor można kupić za 1300 zł. Nadal jednak jest to mocno przepłacona propozycja.

Ryzen 9 9900X w rankingu procesorów

Ryzen 9 9900X oferuje dużo mocniejszą specyfikację, więc powinien zainteresować graczy i twórców treści. Do dyspozycji oddano 12 rdzeni/24 wątki, co przekłada się na dobre wyniki w grach i bardzo dobre osiągi podczas tworzenia treści. Do konkurencyjnych modeli Core i9-13900K/KF i Core i9-14900K/KF jednak jeszcze trochę brakuje.

Mimo mocnej specyfikacji, jednostka charakteryzuje się stosunkowo niedużym współczynnikiem TDP na poziomie 120 W. Przy standardowych ustawieniach można więc zdecydować się na wykorzystanie wydajnego coolera powietrznego.

Ryzen 9 9900X startuje z ceną 499 dolarów, czyli nieco niższą niż jego poprzednik. W Polsce pierwsze oferty wynoszą około 2100 zł, co jest nawet nieco niższą kwotą od zapowiadanej 2160 zł. Mimo to cena wydaje się nadal dość wysoka, więc zainteresowani powinni poczekać na ewentualne dalsze obniżki.

