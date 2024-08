Intel udostępnił poprawkę dla procesorów Core 13. i 14. generacji, która rozwiązuje problemy ze stabilnością systemu. W sieci pojawiły się testy sprawdzające, jak mikrokod 0x129 wpływa na wydajność komputera.

Problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji okazały się poważniejsze niż pierwotnie podejrzewano. Kilka dni temu producent przygotował aktualizację mikrokodu 0x129, która ma rozwiązywać kwestie związane ze stabilnością nowych procesorów. Układy wykazujące niestabilność są nienaprawialne i wymagają wymiany, na co ma pomóc przedłużona gwarancja).

Poprawka mikrokodu rozwiązuje problem nieprawidłowych żądań napięcia zasilającego procesor, które powodują wzrost napięcia roboczego. W nowej wersji oprogramowania napięcie zostało ograniczone do 1,55 V, co ma rozwiązać kwestię degradacji układów i utraty stabilności.

Test mikrokodu Intel 0x129

Intel zapowiadał, że poprawka będzie miała minimalny wpływ na wydajność procesorów. A jak jest w rzeczywistości? Serwis Golem.de przeprowadził testy nowego oprogramowania.

Problemy były szczególnie widoczne podczas obciążenia pojedynczych rdzeni, gdzie tryb Turbo Boost mocno podnosi taktowanie i wymaga znacznego podniesienia napięcia zasilającego procesor. Redaktorzy sprawdzili napięcie zasilające VID oraz taktowanie na przykładzie kilku popularnych procesorów Core 13. i 14. generacji.

Do testów wykorzystano płytę główną ASUS Maximus Z790 Dark Hero z najnowszym BIOS-em. Żeby jednak zapobiec ograniczeniu nowych procesorów temperaturą, redaktorzy wykorzystali wydajne chłodzenie wodne i podnieśli limit temperaturowy do 115 stopni Celsjusza. Do sprawdzenia wydajności wykorzystano benchmark Cinebench R23.



Porównanie parametrów procesorów Intel Core 13. i 14. generacji na mikrokodzie 0x125 i 0x129

Poprawka obniża napięcie zasilające VID, co jednocześnie prowadzi do zmniejszenia taktowania procesorów, wpływając tym samym na ich wydajność. Różnice te nie są jednak znaczące, nawet dla modeli, które pracowały z bardzo wysokim napięciem - na przykład dla modelu Core i7-14700K wydajność spadła o 2,9 proc., a w przypadku Core i9-13900K o 2,4 proc.. W codziennych zastosowaniach różnica raczej będzie niezauważalna.

Ważne jest jednak to, że procesory nadal osiągają maksymalne taktowania, co oznacza, że działają zgodnie z deklarowaną specyfikacją. Pełny artykuł znajdziecie w serwisie Golem.de.